مسلسل جودر الحلقة الخامسة.. هل سيعتذر شهريار لشهرزاد؟

استمرت شهرزاد التي تؤدي دورها الفنانة ياسمين رئيس، في مسلسل جودر، في استكمال رواية قصة جودر المصري للملك شهريار، الذي يؤدي دوره الفنان ياسر جلال، وماذا حدث له من قبيلة الشمعيون الذين يريدون الوصول إليه من أجل الحصول على الكنز، لتستمر الأحداث في مسلسل جودر الحلقة الخامسة التي تُعرض مساء اليوم.

براءة شهرزاد من تهمة الخيانة

وحاول شهريار في الحلقة السابقة من المسلسل أن يقتل شهرزاد بسبب مسرور السياف الذي قال له إنها تخونه لكي يقتلها، ولكن ثبتت برائتها قبل فعل ذلك، فهل سيعتذر شهريار لشهرزاد بعد علمه بالحقيقة؟ وهو ما سنراه في مسلسل جودر الحلقة الخامسة.

مسلسل جودر الحلقة الخامسة

وجاءت شقيقة شهرزاد إلى القصر وطلبت منها أن تحتفظ بسيف معها لكي تقوم بقتل مسرور السياف عند تنفيذ حكم الإعدام بها مع طلوع الفجر، لنرى هل ستفعل شهرزاد ذلك أم لا في مسلسل جودر الحلقة الخامسة التي ستعرض الليلة.

مسلسل جودر يعرض حكايات ألف ليلة وليلة، ومن بينها قصة الملك شهريار الذي يتزوج يوميا بفتاة ثم يقوم بقتلها مع طلوع الفجر انتقاما منه ورغبة في التخلص من الفتيات جميعا في القرية بعد تعرضه للخيانة.

مسلسل جودر يعرض على قناة أون في تمام الساعة الثامنة مساء، ويعاد الساعة 9:45 دقيقة صباح اليوم التالي، كما يعرض على شاشة أون دراما الساعة 6:05 صباحا، ويعاد الساعة 1:30 صباحا.