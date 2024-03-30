ناقد فني: مسلسل جودر أعاد الروح لدراما الفانتازيا

أكد الناقد الفني رامي المتولي، أن الأعمال الدرامية المعروضة في رمضان 2024 تعد نتاجًا لجهود عدد من السنوات، واستغلالا للمواهب والقدرات والبنية التحتية لصناعة الدراما التلفزيونية في مصر، مشددًا على أن هذه الدراما متقدمة جدًا على مستوى الفنانيين أو المعدات.

ناقد: «المتحدة» قدمت أعمال درامية متنوعة

وأشار «المتولي»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية يارا مجدي وحبيبة عمر، ببرنامج «حصاد الدراما»، المُذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»، إلى أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قدمت للمشاهد العديد من الأعمال الدرامية المتميزة في الموسم الرمضاني الجاري 2024، مؤكدًا أن هذا تفوقا كبيرا وبه تنوع كبير في كافة الأشكال، موضحًا أننا في هذا الموسم شهدنا عودة نوعية من المسلسلات التي كانت تمثل جزء مهم جدًا من رمضان «ألف ليلة وليلة» ومرتبط به الجمهور بشكل كبير.

وأوضح أن مسلسل جودر به اهتمام كبير جدًا بالسيناريو ومساحة الكتابة وتتضمن خيالا مميزا، كما أن إيقاع العمل سريع جدًا، حيث أعاد الروح لدراما الفانتازيا والخيال، مؤكدًا أن الجمل والعبارات وقوتها في المسلسل توضح تمكن السيناريست واستلهامه طريقة الحكي «ألف ليلة وليلة».