يعد مسلسل جودر، واحد من أهم المسلسلات التلفزيونية التي يحرص الجمهور على متابعتها خلال السباق الرمضاني 2024، إذ يتناول العمل الفني قصص ألف ليلة وليلة وحكاية جودر ابن عمر المصري، لذا نعرض فيما يلي مواعيد عرض مسلسل جودر على قناة أون في رمضان 2024 الحلقة الخامسة.

مواعيد عرض مسلسل جودر

وتأتي مواعيد عرض مسلسل جودر على قناة أون في رمضان 2024 الحلقة الخامسة، كالتالي:

- يعرض مسلسل جودر الحلقة الخامسة على قناة ON E في تمام الساعة 8 مساءً، ويعاد في تمام الساعة 9:45 صباحًا.

ويعرض على ON دراما الساعة 6:05 مساء، ثم يعاد مرتين الأولى في تمام الساعة 1:30 والثانية 10:30 صباحًا، ويعرض مسلسل جودر على قناة أون بشكل حصري، وتطبيق وواتش إت.

قصة مسلسل جودر وأبطال العمل

تدور قصة مسلسل جودر حول عالم ألف ليلة وليلة، وحكايات شهرزاد التي لا تنتهي، خاصة حكاية «جودر المصري وما جرى له من حوادث الأيام وتصاريف الأقدار»، حول الصياد «جودر بن عمر المصري»، الذي يجسد دوره الفنان ياسر جلال، وتسيطر على جودر قوة شريرة من طفولته من أجل فتح كهف الحكيم للحصول على الكنوز، بينما يقع في العديد من الصراعات من أشقائه.