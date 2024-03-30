شهدت الحلقة الرابعة من مسلسل جودر الكثير من الأحداث المثيرة، أبرزها زيارة دنيا زاد أختها شهرزاد «الفنانة ياسمين رئيس»، بعد أن دخلت القصر متخفية ليعتقد الحرس أن هناك دخيلا اقتحم القصر، وعندما يعلم شهريار أن الدخيل دنيا زاد يهدأ بعد أن قام برفع السيف عليها لقتلها، ليسألها عن سبب تواجدها في القصر ودخوله بهذه الطريقة ثم تخبره أنها أتت لتطمأن على أختها، بعد أن وجه تهمة الخيانة لشهرزاد، لنتابع ما سيحدث في مسلسل جودر الحلقة 5 اليوم.

مسلسل جودر الحلقة 5.. هل تقتل شهرزاد شهريار بعد رفعها السلاح عليه؟

وأثناء زيارة دنيا زاد لأختها شهرزاد، انتهزت فرصة ذهاب شهريار لمسرور السياف ليلومه بعد أن جعله يشك في خيانة شهرزاد له، وتسلمها خنجرا صغيرا لتحمله شهرزاد معها، لحماية نفسها فور إصدار شهريار أمر بقتلها، لتقوم بقتله أو قتل مسرور السياف أثناء تنفيذ قرار الإعدام عليها ثم تفر هاربة لحماية نفسها من القتل، وعندما دخل شهريار للخلوة ارتبكت شهرزاد وخبأته، لنتابع ما سيحدث أيضا في مسلسل جودر الحلقة 5 التي يجري عرضها اليوم السبت الموافق 30 مارس.

وبعد ذلك قامت شهرزاد بقص حكاية جودر على شهريار لاستكمال أحداث القصة بعد أن توقفت بسبب اعتقادهم باقتحام دخيل للقصر، يشعر شهريار بالنعاس ويذهب للنوم، وبمجرد رؤية شهرزاد لشهريار وهو نائم تقوم برفع الخنجر عليه رغبة منها في قتله، لتنتهي الحلقة دون أن نعرف هل ستنفذ محاولة قتلها له أم لا، وهذا ما سيبدأ به مسلسل جودر الحلقة 5 اليوم.