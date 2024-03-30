جامعة أسيوط تنظم زيارة ميدانية لقرية العتمانية ضمن مشروع تنمية قرى الصعيد

نظم مركز دراسات المستقبل بجامعة أسيوط، تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور محمد العدوي وكيل كلية التجارة لشؤون التعليم والطلاب ومدير المركز؛ زيارة لقرية العتمانية بمركز البداري، بالتعاون مع فريق إيناكتس Enactus، وذلك في إطار دور جامعة أسيوط في المساهمة في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين الأكثر احتياجًا في مصر، والنهوض بالتنمية الصحية، والاجتماعية بالمحافظة.

مشروع تنمية قرى الصعيد

جاء ذلك في إطار مشروع تنمية قرى الصعيد، تحت رعاية اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، وبحضور المهندسة غادة هاشم مدير إدارة بناء وتنمية القرى بالمحافظة، ومحمد حسن عبد الكريم رئيس مركز ومدينة البداري، وزين جلال رئيس الوحدة المحلية بقرية أسيوط.

وأوضح الدكتور أحمد المنشاوي أن الجامعة تحرص على وضع حلول علمية، وخطط تنفيذية للمشكلات، والتحديات التي تواجه القرى بأسيوط؛ انطلاقًا من إدراكها لضرورة المشاركة المجتمعية الفعالة، فضلًا عن توظيف إمكاناتها الأكاديمية والبشرية والعلمية؛ لخدمة كافة الاحتياجات التنموية التي تواجه المحافظة.

تنظيم القوافل التنموية

وأشار رئيس جامعة أسيوط إلى أن الزيارات الميدانية لقرى المحافظة، وتنظيم القوافل التنموية الشاملة ضمن خريطة عمل جامعة أسيوط؛ لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة الوطنية المصرية، وتندرج تحت الخطة العامة للاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي من أجل رصد المشكلات، والاحتياجات المجتمعية بالقرى، بطريقة علمية سليمة، وطرح الحلول العملية لها.

وأوضح الدكتور محمد العدوي إن الزيارة كشفت عن وجود مشكلات أساسية، في مجال الزراعة، مثل انتشار بعض الآفات الزراعية، والحشرات، منها دودة الحشد، التي تقضي على محصول الذرة سنويا، والفطر الأسود، الذي يضر بشجر المانجو، والنيماتودا التي تستهدف شجر الرمان، إلى جانب المشكلات المتعلقة بتوفير المياه الخاصة بري الأراضي، وكذلك الصرف الزراعي، بالإضافة إلى وجود بعض المشكلات المتعلقة بتعزيز الصناعات الغذائية، لافتا أن الفريق الوافد، قام بالنقاش مع الأهالي؛ لبحث وإيجاد حلول واقعية بمنهجية علمية لهذه المشاكل.

تحسين قدرات التربة

وأسفر النقاش عن قيام فريق إيناكتس، بالتعاون مع كلية الزراعة بالجامعة، بأخذ عينات من التربة لدراستها، وطرح حلول لها، كما قاموا بتصوير الحشرات المنتشرة بغية دراستها، ومن ثم القضاء عليها، وتوصل الفريق لإنتاج فطر يقوم بالقضاء على هذه الحشرات، ويعمل على تحسين قدرات التربة، وتطوعت كلية الطب بإرسال قوافل طبية؛ للمساعدة في تقليل العجز الطبي في القرية، وبالتواصل مع كلية الطب البيطري سيتم إرسال قوافل طبية؛ لعلاج الحيوانات في القرية.

وصرح الدكتور محمد العدوي بأن المركز يبحث سبل التعاون مع الجمعيات النسائية بالقرية؛ لتقديم ندوات توعوية للنساء وتدريبات لحرف يدوية تناسبهن، وتساعد في تحسين أوضاعهن، كما يتولى المركز المساهمة في التسويق للمنتجات أيضاً.