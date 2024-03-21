محافظ الجيزة يتابع أعمال تطوير وتوسعة طريق مصر أسيوط السريع

تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أعمال تنفيذ توسعة وتطوير ورفع كفاءة طريق مصر أسيوط السريع نطاق كوبري المرازيق بداية من قرية المرازيق حتى قرى أبو رجوان والشوبك «قبلي وبحري» بطول 4 كيلومترات والذي يعد من المحاور المرورية المهمة بمركز ومدينة البدرشين.

الطريق شهد أعمال توسعة وتطوير شاملة

وأشار المحافظ إلى أن الطريق شهد أعمال توسعة وتطوير شاملة بالإضافة إلى إنشاء دورانات مرورية لخدمة مطالع ومنازل كوبري المرازيق للسيارات بما يساهم في تحقيق سيولة مرورية بالمنطقة، مشددا على الشركة المنفذة بتسريع وتيرة العمل مع الالتزام بالمعايير الفنية اللازمة.

ووقف المحافظ على أعمال إنشاء كوبرى المشاة لخدمة أهالي قرية المرازيق لتسهيل حركة عبورهم للطريق حفاظاً على سلامتهم ، وشملت جولة المحافظ تفقد المراحل النهائية لإنشاء مسجد الرحمن بقرية أبو رجوان بالمرازيق والذي ينفذ من خلال هيئة الطرق والكبارى بدلا من المسجد القديم بنفس المنطقة.

ضرورة المتابعة الدورية لحالة النظافة

وشدد المحافظ خلال جولته على رؤساء مراكز البدرشين والحوامدية بضرورة المتابعة الدورية لحالة النظافة ورفع كفاءتها بالقرى والتأكد من التزام الشركات ومتعهدي النظافة بجمع المخلفات بصورة دورية لتحسين منظومة النظافة.

منع أي تعديات علي الرقعه الزراعية ومخالفات البناء

و شدد المحافظ بمنع اي تعديات علي الرقعه الزراعية ومخالفات البناء مع الإزالة الفورية لأي حالات يتم ضبطها وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين. شهدت الجولة قيام مسؤول أحد الجمعيات الأهلية بقرية أم خنان بالحوامدية بتسليم درعاً للمحافظ تكريماً له لمجهوداته فى إنهاء مشروع الصرف الصحي بالقرية والذى كان حلما لأبناء القرية.رافق المحافظ ابراهيم الشهابى نائب المحافظ محمد نور السكرتير العام المساعد ونجوى السعيد مدير مديرية الطرق والكبارى ومحمود زين شنب رئيس مركز ومدينة البدرشين .