8 فواكه يمكن زراعتها فوق أسطح المنازل.. «مشاريع مربحة»

يمكن زراعة العديد من الخضروات والفاكهة، على أسطح المنازل لاستغلال المساحة خاصة النباتات القزمية، لإنتاج محصول يكفي الاستخدام المنزلى ويتخطاه للتجارة.

تقول المهندسة الزراعية أسماء رأفت لـ"الوطن": إن ظاهرة زراعة أسطح المنازل انتشرت كثيرًا مؤخرًا خاصة بين الشباب، لتوفير مصدر دخل يصل لآلاف الجنيهات، بزراعة الفاكهة النادرة والاستوائية.

8 فواكهة تزرع على سطح المنزل

وكشفت "رأفت" عن أشهر 8 أنواع فاكهة يمكن زراعتها على أسطح المنازل، ويجري بيعها بأسعار مرتفعة مما يجعلها مشروعًا مربحًا للشباب منها:

-الليمون الكافيار: يمكن زراعته على سطح المنزل فى براميل أو أصيص، بتربة طينية أو رملية ويتخطى سعر الكيلو منه 7 آلاف جنيه.

أم الفواكه: يمكن زراعتها بسطح المنزل لتنتج ثمرة يتخطى سعر الكيلو منها 250 جنيه، وتعطى إنتاجًا وفيرًا.

-الباشون فروت: يمكن زراعة الباشون فروت على سطح المنزل بما يشبه تكعيبة العنب أو بالشرفات فهو نبات متسلق وتنتج الشجرة الواحدة ما يصل إلى 300 كيلو سنويا، بينما سعر الكيلو يتخطى 300 جنيه.

-البيبينو: يمكن زراعة شجرتها على سطح المنزل وتنتج بعد أربعة أشهر من الزراعة كميات كبيرة من الثمار بالمرة الواحدة.

التوت العمانى: الذى تعطى شجرته إنتاجا وفيرا جدا بالموسم الواحد، ويجد إقبالا كبيرا لشرائه.

-التين الإسباني: يمكن زراعته على الأسطح، في التربة الرملية والطينية، حيث يتأقلم سريعا مع المناخ والبيئة وينتج كميات وفيرة للغاية من الثمار بالموسم الواحد.

-البرتقال الياباني: يمكن زراعته بالإصيص، ذلك أن الشجرة لا يتعدى طولها المتر ونصف، وتعد من الأشجار المعمرة.

البمبر العراقي: تزرع على سطح المنزل وتتأقلم مع المناخ، وتزرع بالإصيص ويمكن أن تنقل عندما تكبر لحديقة أو إلى برميل، وتطرح بعد عام ونصف من زراعتها فقط، لتنتج بعامها الأول نحو 200 كيلو، بينما السنة السادسة يتخطى إنتاجها ألف كيلو، وتعمر لأكثر من قرن، ويتخطى سعر الكيلو منها 300 جنيه.

عزل السطح للزراعة

وكشفت "رأفت" أن أهم خطوات زراعة المنازل عزل السطح وتجهيز تصريف المياه وأماكن الزراعة من الأصيص أو البراميل، مشيرة إلى أن أكثر العقبات التى تواجه الشباب راغبي زراعة الأسطح عزل السطح، إلا أنه يمكن استخدام الأخشاب وكسر السيراميك بذلك كحل زهيد الثمن، لتبطين السطح وعزله و لحماية السقف من أضرار المياه ومنع تآكله.