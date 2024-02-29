طعام غير متوقع لتنظيف رئة المدخنين.. يحارب السرطان ويقوي المناعة

رغم علمهم بأضرار التدخين، ما يزال المدخنون حريصون على إبقاء صدورهم مليئة بالغازات السامة التي تضر الرئة، وتسبب لهم مضاعفات تصل إلى الوفاة، لكن لحسن الحظ هناك بعض الأطعمة قادرة على تنظيف الرئتين وتنقيتهما من السموم، ما يمكن اعتباره طوق نجاة للمدخنين وغير المدخنين على حد سواء، نظراً لتعرضنا جميعا إلى للهواء الملوث بفعل انبعاثات الحرائق وعوادم وسائل المواصلات وغيرها.

علاج فعال لرئة المدخنين

التدخين سببا رئيسيا للإصابة بسرطان الرئة ومرض الانسداد الرئوي المزمن، وهي حالة مرضية يؤدي فيها تراكم المخاط المملوء بالنيكوتين والقنطران في الرئتين إلى حدوث سعال مؤلم وصعوبات في التنفس، حسب حديث الدكتور أشرف عبد الحق، استشاري التغذية العلاجية لـ«الوطن».

ويوضح عبد الحق، أنه بإمكان بعض الأطعمة معالجة الرئة والحفاظ عليها، مثل الكبد البقري، لكونه غنيا بمادة «السيلينيوم»، وهو معدن يحارب أورام الجهاز التنفسي، بالإضافة إلى احتواء «الكبدة» على نسبة عالية من مضادات الأكسدة التي تحارب الأمراض بصورة عامة وتنشط جهاز المناعة، وللحصول على أكبر استفادة منها في علاج الجهاز التنفسي بشكل عام واستعادة الحالة الطبيعية للرئتين بشكل خاص، ينصح بتناولها على معدة فارغة مرة أسبوعيا.

أطعمة لتعزيز صحة الرئتين

لا يقتصر تنظيف الرئة بالطعام على تناول «الكبدة»، فالأطعمة الغنية بفيتامين «سي»، مثل البرتقال والليمون والجوافة والكيوي، تعمل على تعزيز وظائف الرئة وتقليل تلف أنسجتها، إضافة إلى الفلفل الحار والشطة اللتان تساعدان الجسم على التخلص من الجزيئات العالقة بالرئة، بحسب استشاري التغذية العلاجية.

ويضيف أن الشاي الأخضر أثبت فاعلية في طرد السموم من الجسم، لا سيما الرئتين خاصةً عند تناوله على معدة فارغة، لاحتوائه على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، التي قد تساعد على تقليل الالتهاب في الرئتين وتجديد أنسجتها المتضررة من التدخين.

أطعمة تقاوم بعض الأمراض المصاحبة للتدخين

يمكن أن يصاب المدخنون بالتهاب الشعب الهوائية، خاصةً أثناء الطقس البارد، ما يجعل التنفس صعبا والصدر محتقنا، وحسب موقع «medical news today» فمن الممكن للمدخن الذي يتناول الأطعمة المضادة للالتهابات، أن يقلل الأعراض المصاحبة لالتهاب الشعب الهوائية، وتشمل الأطعمة التي تساعد على مكافحة الالتهاب ما يلي:

- الكركم.

- الخضروات.

- الفراولة.

- التوت.

- الزيتون.

- عين الجمل.

- الفاصوليا.

- العدس.