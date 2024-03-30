القاهرة الإخبارية: صافرات الإنذار تدوي في العاصمة الأوكرانية كييف كتب: نرمين عفيفي 12:31 م | السبت 30 مارس 2024 الأوضاع في أوكرانيا دوت صافرات الإنذار في العاصمة الأوكرانية كييف وضواحيها، وذلك حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: «القاهرة الإخبارية»: هجوم صاروخي روسي على العاصمة الأوكرانية كييف تضرر عدد من مباني كييف في قصف صاروخي بوتين: الهجوم الإرهابي في موسكو جزء من هجمات كييف على روسيا صافرات الإنذار تدوي في كييف وأوديسا كييف أوكرانيا بقلم نرمين عفيفي