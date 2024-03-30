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القاهرة الإخبارية: صافرات الإنذار تدوي في العاصمة الأوكرانية كييف

كتب:

نرمين عفيفي
12:31 م | السبت 30 مارس 2024
الأوضاع في أوكرانيا

الأوضاع في أوكرانيا

دوت صافرات الإنذار في العاصمة الأوكرانية كييف وضواحيها، وذلك حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل. 

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بقلم نرمين عفيفي