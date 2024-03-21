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«القاهرة الإخبارية»: هجوم صاروخي روسي على العاصمة الأوكرانية كييف

كتب:

أحمد العانوسي
05:43 ص | الخميس 21 مارس 2024
أوكرانيا - أرشيفية

أوكرانيا - أرشيفية

أعلنت السلطات الأوكرانية، تعرض العاصمة كييف لهجوم صاروخي روسي، وفق نبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

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