«القاهرة الإخبارية»: هجوم صاروخي روسي على العاصمة الأوكرانية كييف كتب: أحمد العانوسي 05:43 ص | الخميس 21 مارس 2024 أوكرانيا - أرشيفية أعلنت السلطات الأوكرانية، تعرض العاصمة كييف لهجوم صاروخي روسي، وفق نبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية». تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: مراسل «القاهرة الإخبارية»: أوكرانيا خسرت أكثر من 4 آلاف جندي خلال الثمانية أيام الماضية «الكرملين» يرد على اقتراح استخدام أصول روسيا المجمدة في تسليح أوكرانيا الجيش الروسي يعلن السيطرة على بلدة هورليفكا شرقي أوكرانيا وزير الدفاع الأمريكي: الحرب في أوكرانيا تسببت في خسائر فادحة لروسيا مصر تتسلم 10 آلاف طن قمح من أوكرانيا عبر ميناء دمياط البحري أوكرانيا روسيا بقلم أحمد العانوسي