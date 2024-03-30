طريقة عمل الكعك بالمقادير.. «بأقل التكاليف مش هتصدقي الريحة والطعم»

طريقة عمل الكعك بالمقادير وخطوات تحضيرها، تريد معرفتها الكثير من ربات المنزل، إذ أنه أيام قليلة تفصلنا عن أيام عيد الفطر عقب انتهاء شهر رمضان المبارك، وتود السيدات معرفة تكنيك عملها في المحلات إذ تختلف الوصفات من وصفة لأخرى.

ونقدم لكم الوصفات للحصول على الكعك ليتم مشاركته مع الأهل والأصدقاء، فإنه عشق مرتبط بمظاهر الفرحة.

طريقة عمل الكعك بالمقادير

الدقيق والسمنة ورائحة الكعك أحد المكونات الأساسية في طريقة عمل الكعك بالمقادير، ونقدمها لكم على خُطى الشيف نجلاء الشرشابي، التي قدمتها على شاشة قناة «سي بي سي سفرة» في برنامجها «على قد الإيد»:

مقادير عمل كعك العيد الناعم

كيلو دقيق أبيض.

نصف كيلو سمنة.

ملعقة كبيرة خميرة.

ملعقة سكر.

نصف كوب حليب.

ملعقة سكر.

رشة ملح.

ملعقتان سمسم أبيض.

ملعقتان رائحة كحك.

طريقة عمل كحك العيد الناعم

سخني السمنة لإعداد الكحك على النار الهادئة

عندما تبدأ في الغليان ارفعيها من على النار.

ضعي الخميرة في نصف كوب الحليب.

ضيفي السكر وقلبي الخليط واتركيه جانبا.

ضعي الدقيق مع الملح والسمسم ورائحة الكحك.

قلبي المكونات بملعقة كبيرة حتى لا تحترق.

للحصول على كعك العيد بالمقادير قلبي لمدة 15 إلى 20 دقيقة.

ضيفي خليط الخميرة واتركي عجينة الكحك ثم انقشيها.

رصي الكعك في الصاج لإعداد طريقة عمل الكعك بالمقادير.

ضعي في درجة حرارة فرن ساخن 180 درجة من 10 إلى 15 دقيقة.

الكعك بالمقادير

7 أكواب دقيق.

ملعقتين من السمنة المُذابة.

ثلث كوب من الماء.

ملعقة ونصف كبيرة من الحليب.

ملعقة ونصف من الباكينج بودر.

ملعقة من الخميرة الفورية.

ملعقتين من السكر الأبيض.

نصف ملعقة من الملح.

ملعقتين كبيرتين من السمسم.

طريقة عمل كعك العيد مثل الجاهز

في وعاء ضيفي الدقيق الأبيض وملعقة ونصف من الباكينج بودر.

ضيفي ملعقة ونصف من الحليب.

ضيفي نصف ملعقة من الملح وملعقتين من السمسم المحمص.

ضيفي السمنة المُذابة ثم بثي الدقيق بالسمن حتى يتشرب.

ذوبي ملعقة من الخميرة في الماء الدافئ.

ضيفي ملعقتين من السكر واتركيها تختمر لمدة 10 دقائق.

ضيفي خليط الخميرة إلى الدقيق.

اعجني المكونات للحصول على عجينة لينة.

اتركي عجينة الكحك ترتاح لمدة 5 دقائق وشكليها وضعيها على درجة حرارة 180 درجة.

طريقة عمل الكعك

كيلو دقيق أبيض.

نصف كيلو سمن بلدي.

ملعقة كبيرة خميرة فورية.

ملعقة ريحة الكعك.

ربع كوب سمسم.

رشة ملح.

نصف كوب حليب.

طريقة عمل كعك العيد الناعم

لإعداد طريقة عمل الكعك بالمقادير انخلي الدقيق.

ضيفي للدقيق رشة الملح وريحة الكعك والسمسم.

اغلي السمن البلدي علي النار.

ضعيها فوق الدقيق مع السمن.

ضيفي الحليب الدافئ وملعقة السكر وملعقة الخميرة.

قلبي لمدة 10 دقائق حتي تتشكل العجينة.

اتركيها حتي تختمر لمدة ساعة أو ساعتين علي صاجات الخبز.

ثم اتركي لمدة نصف ساعة قبل الدخول للفرن.

طريقة عمل الكحك

المقادير:

ستة أكواب من الدقيق.

نصف كوب من السمن.

ثلاثة أرباع كوب من السكر.

ثلاثة بيضات.

ملعقة من البيكنج بودر.

فانيليا.

ملعقتان من الكاكاو.

طريقة التحضير: