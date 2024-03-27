بأقل التكاليف.. طريقة عمل الكحك الناعم في المنزل

الكحك من أشهر المخبوزات التي أشتهر المصريون بتحضيرها في العيد، خاصة بعد صلاة العيد، إذ أن طريقة تحضيره البسيطة وغير المكلفة، وهذا العشق ليس وليد اللحظة، بل موجود منذ مئات السنين، وكان يتم تحضيره في المناسبات والأعياد، وفي السطور التالية نستعرض طريقة عمل الكحك الناعم بالكيلو، بحسب الشيف فاطمة أبو حاتي.

طريقة عمل الكحك الناعم بالكيلو

المكونات:

- 1 كيلو دقيق.

- لبن.

- مياه.

- 6 بيضات.

- ملعقتين فانيليا.

- كوبين زبدة.

- 2 ملعقة كبيرة سكر.

- 3 كوب سكر بودر للتزيين.

- 2 ملعقة بيكينج بودر.

- 1 ملعقة كبيرة ممسوحة ريحه الكحك.

- ربع ملعقة صغيرة خميرة.

- نصف ملعقة صغيرة ملح.

- 2 معلقة كبيرة سمسم أحمر.

طريقة عمل الكحك الناعم بالكيلو

طريقة التحضير:

- في وعاء كبير، يُنخل الدقيق جيدًا للتأكد أنه لا يحمل أي شوائب.

- نضيف على الدقيق ملعقة صغيرة ريحة الكحك، ملعقة كبيرة من السكر، نصف ملعقة صغيرة ملح.

- نخلط المكونات مع بعضها، حتى تمتزج جيداً.

- نقوم بإضافة ملعقة سكر على خليك من اللبن وكوب من المياه وملعقة صغيرة من الخميرة.

- أثناء فوران الخميرة، في وعاء على النار نضيف الزبدة من 550 جرامًا إلى 600 جرامًا، ثم نقوم بإضافة السمسم الأبيض حتى حتى يتحول إلى اللون الاشقر.

- نقوم بإضافة خليط الزبدة والسمسم إلى خليط الدقيق المنخول، ثم يقلب الخليط بملعقة خشبية.

- نضيف خليط الماء والخميرة باللبن إلى الدقيق المنخول بالسمن.

- باستخدام اليد، تُعجن العجينة للتأكد من تماسكها، ثم نتركها نصف ساعة حتى تختمر.

- بعد الوقت المحدد، تًنقش العجينة بالمنقاش أو البصامة (حسب الرغبة).

- نضع الكحك في صواني الخبز.

- يُفتح الفرن على درجة حرارة 180 مئويًا أثناء نقش الكحك.

- نضع صواني الخبز في الرف الأوسط من الفرن حتى ينضج الكحك تمامًا ويأخذ لونه الذهبي.

- بعد خروجه من الفرن، نقوم بوضع الكحك على ورق الزبد ويرش عليه السكر البودر، ثم يقدم.