سر الكحك الدايب.. تعرفي على حيلة محلات الحلويات

يعتبر الكحك واحدًا من أشهر وألذ الحلويات المصرية التي يزداد الإقبال على عملها وتناولها، لا سيما في عيد الفطر المبارك، وتحرص ربات البيوت على تحضيره في المنزل بدلًا من شراءه من المحلات للحفاظ على طعمه الأصلي وضمان جودته وتلبية لجميع أذواق الأسرة، إلى جانب التوفير في التكلفة، إلا أن البعض يجد صعوبة في عمل الكحك الدايب مثل المحلات ليكون في النهاية جافًا أو ينكسر بسهولة؛ ولتجاوز هذه المشكلة، نوضح سر الكحك الدايب لعمله على طريقة محلات الحلويات.

ما هو سر الكحك الدايب؟

تعتمد محلات الحلويات على حيلة بسيطة للحصول على كحك دايب وسهل التشكيل، تتمثل في إضافة كمية من ماء الزهر إلى العجينة؛ إذ يمنح ماء الزهر العجينة رائحة جميلة وطعمًا مميزًا، كما أنه يساعد على تماسكها وجعلها أكثر ليونة، مما يسهل عملية التشكيل ويمنع الكحك من الجفاف.

نصائح لتحضير كحك دايب في المنزل

ولتحضير الكحك الدايب في المنزل على طريقة محلات الحلويات، هناك مجموعة من النصائح التي يمكن اتباعها، منها:

استخدم ماء الزهر: أضف ملعقة كبيرة من ماء الزهر إلى العجينة أثناء العجن.

استخدم الزبدة: استبدل السمن بالزبدة في تحضير العجينة، حيث أن الزبدة تجعل الكحك أكثر طراوة.

اترك العجينة ترتاح: اترك العجينة ترتاح في الثلاجة لمدة ساعة على الأقل قبل تشكيلها.

لا تفرط في خبز الكحك: اخبز الكحك في فرن مسخن مسبقًا على درجة حرارة 180 درجة مئوية لمدة 15-20 دقيقة فقط.

احفظ الكحك في وعاء محكم الإغلاق: بعد تبريده، احفظ الكحك في وعاء محكم الإغلاق للحفاظ على رطوبته.

كحك دايب يناسب كافة الأذواق

ولأن تناول الكحك الدايب يختلف من شخص إلى آخر على اختلاف الأذواق، يمكن عمل بعض التغييرات في أثناء عمل الكحك الدايب في المنزل حسب الرغبة، منها: