قصة آية قرآنية في قلب نهاد أبو القمصان: «أمر إلهي للوفاء بالعهد»

فى حياة كل منا سر مع الله قد يكون فى آية قرآنية يضعها دستوراً لحياته، أو قد تكون دعاءً أو ذكراً أو أى شىء آخر، وإذا كانت آية قرآنية يحفظها ويرددها ويؤمن بأنها تهدى نفسه وتهذب قلبه، بحسب ما أكدت نهاد أبو القمصان، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إذ إن الآية القرآنية (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) هى دستورها فى الحياة.

سر آية قرآنية في حياة نهاد أبو القمصان

«الآية دى من أعظم آيات القرآن الكريم، وقد حفظتها منذ الصغر ووضعتها نصب عينى، أتذكرها فى كل شئون حياتى وأعمل بها فى كل التزاماتى، ويجب على كل شخص أن يحفظها جيداً، بدءاً من الالتزامات الأسرية، طالما هناك اتفاق على صيانة العهد والأسرار والاحترام والدعم فى الأزمات: «ما ينفعش الناس ما توفيش بالالتزامات، لإن ده بيخلق الثقة والأمان فى العلاقات وبيخلّى الناس تقف بين بعض، وعلى مستوى علاقات العمل، لازم أوفى بالعهد والالتزام، ما ينفعش أتفق على شغل وبعدين أقول إن فلوسه قليلة، طيب ما أنت اتفقت يبقى لازم تلتزم بالاتفاق وتوفى بالعهد».

تشعر «أبو القمصان» براحة شديدة عند قراءة هذه الآية القرآنية التى تعتبرها دستوراً لحياتها، بحسب تعبيرها: «الآية تتضمن أمراً إلهياً للوفاء بالعهود التى يقطعها الإنسان على نفسه، وهى من أعظم آيات القرآن، لأن طاعة الله تقتصر على الصلاة والحج والعمرة، وإنما الوفاء بالعهد سواء فى العمل أو المنزل أو حتى الصداقة».

علاقة عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان بالقرآن الكريم، شخصية جداً بحسب وصفها: «من زمان علاقتى بالقرآن، علاقة حب شديد ولا أقرأ القرآن بطريقة إنى ماسكة آلة حاسبة وربنا هيدينى كام حسنة، بل إن علاقتى وأنا طفلة كنت بقعد جنب بابا ونحكى، ممكن نمسك آية نقعد فيها طول اليوم، مش متسرعين ولا محكومين بإننا نخلص فى رمضان كل يوم جزء، لا أنا ممكن أقرأ آية أتأمل فيها أسبوع، وتأملى فى القرآن جعلنى فى حالة عشق للتسامح وللقيم الأخلاقية واحترام الديانات الأخرى».

تعلم نهاد أبو القمصان للقرآن

علمها والدها قراءة القرآن وأن تكون هناك آية تؤمن بها منذ الصغر: «والدى حببنى فى قراءة القرآن ولدىّ شروحات للقرآن عمرها أكثر من 80 سنة، مكتوب عليها اسم والدى لطفى سيد أبو القمصان، وهذه الكتب القرآنية تهدينى إلى شىء يريحنى، فلا أقبل التناقض ولا المنطق الأعوج ولا التمييز بين البشر، ودايماً أوفى بعهودى».