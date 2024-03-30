وزير الاتصالات ومحافظ القاهرة يفتتحان أعمال تطوير مكتبي بريد المقطم والأميرية

افتتح الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، أعمال تطوير مكتبي بريد المقطم والأميرية.

شهد الافتتاح الدكتور حسام الدين فوزي نائب المحافظ للمنطقة الشمالية، والدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد المصري، وعدد من قيادات المحافظة ووزارة الاتصالات.

تقديم خدمات متطورة تعود بالنفع على المواطنين

وأشاد محافظ القاهرة بالتعاون المثمر مع وزارة الاتصالات لتقديم خدمات متطورة تعود بالنفع على المواطنين، مشيرًا إلى أن مكاتب البريد التي ترجع نشأتها لما يقارب 160 عامًا، أصبحت تقدم العديد من خدمات الحكومة الإلكترونية بكل كفاءة بعد تطويرها وتزويدها بأحدث الأنظمة والحلول التكنولوجية المتطورة، وذلك ضمن الخطة الاستراتيجية الشاملة التي تنفذها الدولة المصرية لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، باعتبار البريد أحد منافذ تقديم خدمات مصر الرقمية وأحد الركائز الداعمة لتنفيذ خطة الدولة للتحول الرقمي وتحقيق الشمول المالي.

جهود الدولة لتطوير البنية الرقمية لهيئة البريد

وأشار محافظ القاهرة إلى أن الدولة المصرية بذلت جهودًا كبيرة من أجل تطوير البنية الرقمية لهيئة البريد ورفع كفاءتها، واستخدام أحدث التطبيقات والنظم العالمية، لتقديم الخدمات البريدية والمالية والحكومية، وتوظيف هذه التقنيات المتطورة لتلبية احتياجات المواطن المصري من الخدمات، وإحداث نقلة نوعية تتواكب مع التطورات التي تشهدها التكنولوجيا المالية والتجارة الإلكترونية بشكل آمن وموثوق به وبسعر في متناول الجميع.

وأضاف محافظ القاهرة أن البريد المصري شهد طفرة كبرى خلال الأعوام الماضية على مستوى الخدمات والمكاتب وتدريب العاملين استهدفت إحداث تطوير في مستوى الخدمات المقدمة بالمكاتب، حيث يستطيع المواطن من خلالها سداد مخالفات المرور، واستخراج شهادات الميلاد، والقيد العائلي، وشهادات الزواج والطلاق والوفاة، وتجديد بطاقات الرقم القومي، وسداد فواتير الكهرباء، والمياه، والغاز، إضافة إلى تقديم جميع الخدمات المالية والبريدية الأخرى.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن مراكز البريد يعمل بها موظفون مدربين من قبل وزارة الاتصالات وعلى أعلى مستوى من الكفاءة لتقديم جميع الخدمات للعملاء بيسر وبالجودة المطلوبة.