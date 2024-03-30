مسلسل محارب الحلقة 20.. كيف سيتخلص حسن الرداد من التهم الموجهة إليه؟

استمرت قضايا القتل والاتهامات في مسلسل محارب، آخرها ما قدمه المحامي حسام الجيوشي الذي يؤدي دوره الفنان أحمد زاهر، ببلاغ للنائب العام يتهم فيه محارب «حسن الرداد» بالشروع في قتل الغفير، الذي شهد عليه بقتل العزازي، لتتوالى الأحداث في مسلسل محارب الحلقة 20.

وفعل المحامي حسام ذلك للضغط على محارب الذي يؤدي دوره الفنان حسن الرداد، وصرفه للتنازل عن قضية دهس والدته، والانتقام بعدما هدد زوجته وابنه بالقتل، لنرى ماذا سيحدث في مسلسل محارب الحلقة 20 التي ستعرض الليلة.

مسلسل محارب الحلقة 20

ويقرر محارب أن يستمر في رحلته من أجل الوصول إلى الغفير الذي شهد عليه زورا للتفاوض معه، وإقناعه بأن يعترف بالحقيقة ويؤكد للنيابة أنه لم يشرع في قتله مثلما يقول حسام، وذلك لأن القضية تحولت إلى الجنايات، فهل سينجو الرداد في الحلقة 20 ويستطيع إثبات برائته أم ستضاف تهمة جديدة إلى التهم الملفقة له؟