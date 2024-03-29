ملخص الحلقة 19 مسلسل محارب.. خطوبة إنجي وعنتر واتهام عزيز بقتل الغفير

شهد ملخص الحلقة 19 مسلسل محارب أحداثا مهمة؛ إذ خضعت كبيرة المحاربة الحاجة أمنة (سماء إبراهيم) للعلاج في المستشفى، بعد أن سقطت في منزلها بسبب مشاجرة الأبناء، فيما يتعلق بحق محارب، الذي يبلغ 50 فدان منا أراضي العائلة، وحاولت الكبيرة الاطمئنان على محارب وأشقائه وأمرت جمال حفيدها (عابد عنان) بتنفيذ وصيتها وإعطاء محارب وأشقاءه حقهم.

ملخص الحلقة 19 مسلسل محارب

وخلال ملخص الحلقة 19 مسلسل محارب، سلم المخبر، إنجي (ناهد السباعي)، وثيقة طلاقها رسميا من محارب (حسن الرداد)، وفي هذا التوقيت دخل عنتر (حسني شتا) الحارة بزفة كبيرة وتوزيع المشروبات الغازية على الحاضرين احتفالا بخطوبته على إنجي.

وحققت النيابة مع المحامي حسام الجيوشي (أحمد زاهر)، في رشوة إبراهيم شقيق محارب، للاعتراف على شقيقه بأنه قتل العزازي، للثأر من والدته، إلا أن حسام أنكر علاقته بهذه المبالغ، وأكد أن إبراهيم حصل عليها من الإتجار بالمخدرات، وما زال متهما في هذه القضية.

اتهام محارب بالشروع في قتل غفير

وتقدم حسام ببلاغ للنائب العام، يتهم فيه محارب بالشروع في قتل الغفير، الذي شهد عليه بقتل العزازي، وذلك ضمن القضايا العديدة التي يلفقها له، من أجل صرفه للتنازل عن قضية دهس والدته، والانتقام؛ إذ هدد زوجته وابنه بالقتل.

بينما يواجه محارب تحدٍ يكمن في محاولة الوصول إلى الغفير، الذي شهد عليه زورا في مقتل محمود العزازي ومحاميه، للتفاوض معه، ومعرفة سبب شهادته الزور، لأن القضية تحولت إلى الجنايات.