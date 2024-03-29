مسلسل محارب الحلقة 19.. نرمين الفقي تهدد أحمد زاهر بإلغاء التوكيلات

شهد مسلسل محارب الحلقة 19، قرار جيهان «نرمين الفقي» زوجة رجل الأعمال محمود العزازي، إلغاء التوكيلات للمحامي حسام الجيوشي «أحمد زاهر» وتوكيل محام آخر، للتخلص من تهديداته لها ورغبته في الحصول على نصف ثروتها، بينما هددها «حسام» بأنها إذا ألغت التوكيلات سوف يحاسبها ورامي ابنها.

مسلسل محارب الحلقة 19.. زوجة حسام تترك له المنزل

ويواجه حسام الجيوشي مشكلات أسرية لا تنتهي في مسلسل محارب، وذلك بعد تهديد محارب «حسن الرداد» له في منزله خاصة زوجته مريم «منة فضالي» وابنه، لمعرفة سبب القضايا التي لفقها له، وتزعزت ثقة مريم في زوجها وأدركت أنه السبب في إصابتها وجلوسها على كرسي متحرك، وتركت له المنزل وابنها، لتزيد من تعقيد مشكلاته.

مراقبة الهواتف التي تتواصل مع محارب

وخلال مسلسل محارب الحلقة 19، وصل الشاب صاحب محل الهواتف المحمولة الذي عثر على هواتف محمود العزازي، إلى فيلا العزازي لتسليم الهواتف ومساومته على مقابل مادي مليون جنيه، وعلى باب الفيلا، شاهدته صديقة رامي وحصلت على التيلفونات دون أنّ يحصل منها على أي مبلغ رغم تهديده لها بأن الهواتف عليها ملفات مهمة وتودي بعائلة العزازي إلى السجن، إذ اتهمته بالسرقة وصاحت فتجمع الناس حولها لينصرف دو أن يحصل على الأموال.