مسلسل محارب الحلقة 20.. ماذا سيحدث لكبيرة المحاربة بعد وعكتها الصحية؟

شهدت الحلقة الماضية من مسلسل محارب نزاعا كبيرا بين أبناء عمومة حسن الرداد، الذي يجسد دور محارب، بعد أن أمرت سماء إبراهيم، التي تجسد دور كبيرة المحاربة، بإعطاء محارب وأخوته ميراثهم من والدهم من أراضي العائلة، والذي يبلغ قيمته 50 فدانا، حيث ترفض العائلة ذلك بسبب اتهامهم لوالد محارب بقتل والدهم.

سقوط كبيرة المحاربة في مسلسل محارب

وبعد أن دار ذلك النزاع سقطت كبيرة المحاربة بسبب تعرضها لوعكة صحية نتيجة هذا النزاع، ثم تذهب على الفور إلى المستشفى لتلقي العلاج، ولكن بسبب تدهور حالتها توصي عابد عنان، الذي يجسد دور جمال كبير أحفادها، بإعطاء محارب وأخوته حقهم وميراثهم، لنرى ماذا سيحدث لها في مسلسل محارب الحلقة 20 اليوم.

أحداث مسلسل محارب الحلقة 20

ومن جهة أخرى، تحقق النيابة مع أحمد زاهر، الذي يلعب دور المحامي حسام الجيوشي، بعد أن أدلى إبراهيم بأقواله حول حيازته مبالغ مالية كبيرة، وأخبرهم أن تلك الأموال حصل عليها من حسام الجبوشي بعد أن قام بتقديم شهادة زور على أخيه محارب تفيد بقتله للعزازي انتقاما من ابنه لوالدة محارب وإبراهيم، ثم ينكر حسام ويخبر الشرطة أن تلك الأموال حصل عليها من الإتجار بالمخدرات، إذ أن هناك قضية له مازالت قيد التحقيق تفيد بإتجاره للمخدرات، لنتابع أحداث مسلسل محارب الحلقة 20 اليوم.

وتقدم حسام الجيوشي ببلاغ آخر ضد محارب إلى جانب القضايا الأخرى التي قام بتلفيقها له من قبل للضغط عليه للتنازل عن قضية دهس رامي العزازي لوالدته، تفيد بشروع محارب في قتل الغفير الذي شهد عليه في قضية قتل رجل الأعمال محمود العزازي، إذ كان يحاول محارب الوصول إليه، حتى يستطيع أن بفهم منه لماذا شهد عليه زور في قضية لن يرتكبها.