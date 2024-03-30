إجازة شم النسيم 2024.. لماذا تكون يوم الاثنين كل عام؟

إجازة شم النسيم 2024، يحصل عليها الموظفون في القطاعين العام والخاص احتفالًا بالعيد المصري شم النسيم الذي يعود تاريخ الاحتفال به إلى آلاف السنين، ويمارسون فيه بعض الطقوس أبرزها الخروج إلى المتنزهات العامة وتناول عدد من الأطعمة التي تناولها المصريون القدماء، أبرزها الفسيخ والأسماك المملحة والمدخنة، ويأتي هذا اليوم سنويا يوم الاثنين فما السبب؟.

سبب تثبيت شم النسيم في يوم الاثنين

وأجاب الدكتور أشرف تادرس الأستاذ في المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، قائلا لـ«الوطن»: شم النسيم عيد مصري قديم كان يحتفل به المصريون مع مطلع فصل الربيع، ولكن بعد انتشار المسيحية في مصر في القرن الرابع واجه المصريون مشكلة في الاحتفال بهذا العيد خلال الصوم الكبير الذي يسبق عيد القيامة المجيد.

وأوضح: لذلك رأى المصريون المسيحيون وقتها تأجيل شم النسيم إلى ما بعد الصوم، واتفقوا أن يكون الاحتفال بشم النسيم هو اليوم التالي لعيد القيامة (والذي يكون يوم الأحد دائمًا) وبذلك يوم شم النسيم يوم الاثنين دائما.

موعد إجازة شم النسيم 2024

وأشار «تادرس» إلى وبذلك ستكون إجازة شم النسيم 2024 يوم الاثنين 6 مايو 2024، حيث يسبقه عيد القيامة في 5 مايو من الشهر نفسه.

وستكون إجازة شم النسيم 2024 رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الدولة والقطاع العام والخاص، وفقا لقانون العمل.