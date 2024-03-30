ضبط أقراص مخدرة قيمتها مليون جنيه بحوزة عنصر إجرامي في القليوبية

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام (عنصر إجرامي- مقيم بدائرة مركز شرطة بنها بمحافظة القليوبية) بالاتجار بالعقاقير المخدرة وترويجها على عملائه متخذاً من دائرة المركز مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات جرى ضبطه ، وبحوزته (10 آلاف قرص لعقار «تامول» المخدر).

وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بمليون جنيه تقريبا، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.