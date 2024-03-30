رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

دراما المتحدة

ضبط أقراص مخدرة قيمتها مليون جنيه بحوزة عنصر إجرامي في القليوبية

كتب:

محمد بركات
01:28 م | السبت 30 مارس 2024
أقراص مخدرة.. أرشيفية

أقراص مخدرة.. أرشيفية

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام (عنصر إجرامي- مقيم بدائرة مركز شرطة بنها بمحافظة القليوبية) بالاتجار بالعقاقير المخدرة وترويجها على عملائه متخذاً من دائرة المركز مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات جرى ضبطه ، وبحوزته (10 آلاف قرص لعقار «تامول» المخدر).

وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بمليون جنيه تقريبا، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

اقرأ المزيد:

صندوق علاج الإدمان يشارك في اجتماعات مكافحة المخدرات بالأمم المتحدة

غادة والي تفتتح فعاليات اجتماعات لجنة مكافحة المخدرات في الأمم المتحدة

«مكافحة الإدمان» يعلن إطلاق مرحلة جديدة من حملة «أنت أقوى من المخدرات»

مكافحة الإدمان: «أنت أقوى من المخدرات» ساهمت في زيادة أعداد المتقدمين للعلاج
بقلم محمد بركات