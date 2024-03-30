الكشف الطبي وصرف العلاج مجانا لـ1952 مريضا في قافلة طبية بالشرقية

كشف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، عن تقديم الخدمة الطبية بالمجان لعدد 1952 مواطنا من أهالي قرية قراجة التابعة لرئاسة مركز ومدينة كفر صقر، ضمن مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

توقيع الكشف الطبي وإجراء التحاليل والفحوصات مجانا

ومن جانبه، أوضح الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية أن القافلة الطبية وقعت الكشف الطبي وإجراء التحاليل والفحوصات اللازمة وصرف العلاج لأهالي القرية وسط تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وإتباع أساليب مكافحة العدوى، مشيراً إلى أنه جرى تحويل 10 حالات مرضية تحتاج لإجراء عمليات جراحية، للمستشفيات التابعة لمديرية الشؤون الصحية لتلقي أوجه الرعاية الطبية والعلاجية.

الكشف المبكر لأمراض السكر والضغط وصرف العلاج

وأشار وكيل وزارة الصحة في بيان، إلى أن القافلة الطبية ضمت العديد من التخصصات الطبية (الباطنة، الجراحة العامة، العظام، الأطفال، النساء والتوليد، الجلدية والتناسلية، تنظيم أسرة، الأنف والأذن والحنجرة، الرمد، الأسنان»، مع تخصيص ٢ عيادة للأطفال، بالإضافة لإجراء الفحوصات المعملية والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط وصرف العلاج اللازم لأبناء القرية بالمجان.

وأوضح أن القافلة تضمنت جلسات توعية صحية وتثقيفية للأهالي لتوعيتهم بطرق الوقاية من انتشار الأمراض الفيروسية، بالإضافة إلى تنفيذ ندوات توعوية عن الكشف المبكر لأورام الثدي ودعم صحة الأم والجنين.