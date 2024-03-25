توقيع الكشف الطبي على 1709 حالات خلال قافلة طبية في مركز سمالوط

تواصل مديرية الصحة بالمنيا تنفيذ القوافل الطبية والعلاجية المتنوعة، ضمن أعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين، حيث تجوب القوافل الطبية مختلف ربوع المحافظة تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بهدف الوصول بالخدمات الطبية والعلاجية المجانية لكافة المناطق والقرى الأكثر احتياجاً.

توقيع الكشف الطبي على 1709 حالة

وأشار الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة، إلى أن المديرية نفذت قافلة طبية وعلاجية بقرية دفش التابعة لمركز سمالوط خلال يومي 20 و21 مارس الجاري، حيث تم الكشف الطبي على 1709 حالة وصرف الأدوية وعمل الفحوصات اللازمة لهم بالمجان وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج إلى المستشفيات.

عقد ندوات تثقيف صحي

وأوضح وكيل وزارة الصحة، أن القافلة شملت العديد من التخصصات، حيث تم الكشف على 379 حالة جراحة، و417 حالة أطفال، و338 باطنة، و103 حالات نساء، و74 أسنان، و158 جلدية، و166 أنف وأذن، و74 تنظيم أسرة، إلى جانب إجراء 237 تحليلا متنوعا، و7 حالات موجات صوتية، و6 حالات أشعة سينية، و140 كشف مبكر للضغط والسكر، وخلع أسنان لـ5 حالات بعيادة الأسنان، وتحويل للمستشفى 13 حالة لاستكمال العلاج، بالإضافة إلى عقد ندوات تثقيف صحي لعدد 114 مترددا.