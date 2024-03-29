آخر تحديث.. سعر الدولار الآن مقابل الجنيه في البنوك المصرية

سجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري، في مختلف البنوك المصرية، استقرارًا نسبيًا، مسجلا نحو 47.23 جنيه للشراء و47.33 جنيه للبيع في بنك الإسكندرية.

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، في عدد من البنوك المصرية، وفقًا لآخر تحديثات البنوك عبر مواقعها.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

سجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري 47.35 جنيه للشراء، وسجل نحو 47.45 جنيه للبيع في بنك مصر.

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي

بلغ سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه 47.33 جنيه للشراء، وسجل 47.47 جنيه للبيع تبعا للبنك المركزي المصري.

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري 47.35 جنيه للشراء، كما سجل 47.45 جنيه للبيع تبعا لبنك الإسكندرية.

بلغ سعر الدولار اليوم 47.45 جنيه للشراء، و47.55 جنيه للبيع تبعًا لمصرف أبوظبي الإسلامي.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدولار اليوم 47.35 جنيه للشراء، و47.45 جنيه للبيع وفقًا للبنك الأهلي المصري.

وصل سعر الدولار اليوم 47.23 جنيه للشراء، و47.33 جنيه للبيع في بنك cib.