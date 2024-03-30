آخر تحديث.. تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه خلال تعاملات الظهيرة اليوم

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم السبت 30-3-2024 حالة من التراجع المحدود يصل إلى قرشين فقط، وذلك خلال تعاملات الظهيرة، وفقًا للأسعار المعلنة من المنصات الصادرة عن البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري.

سعر الدولار مقابل الجنيه خلال تعاملات الظهيرة اليوم

يذكر أن أيام العطلات الرسمية للبنوك هي الجمعة والسبت، إضافة إلى العطلات الأخرى مثل أيام الأعياد وغيرها، لكن ذلك لا يمنع وجود تعاملات مصرفية إلكترونية من خلال ماكينات الصراف الآلي التي يمكن من خلالها صرف الدولارات بالسعر المعلن من البنك المركزي.

وتستعر ض «الوطن» سعر الدولارمقابل الجنيه اليوم في التعاملات، وفقًا لآخر تحديث لسعر الدولار عبر المواقع الرسمية للبنوك:

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري نحو 47.34 جنيه للشراء، ونحو 47.44 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك مصر

كما سجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك مصر اليوم عند 47.34 جنيه للشراء، نحو 47.45 جنيه للبيع.

ولامس سعر الدولار في بنك القاهرة نحو 47.23 جنيه للشراء، ونحو 47.33 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية إلى نحو 47.36 جنيه للشراء، ونحو 47.46 جنيه للبيع.