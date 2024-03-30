الأيام الوترية في العشر الأواخر من رمضان 2024.. متى تبدأ؟ سؤال أجابت عنه دار الإفتاء المصرية، موضحة أن الله تعالى خص بعض الليالي والأيام بمزيد فضل والبركة؛ تشجيعًا للمسلمين على الطاعة، ورغبة في إيصال الرحمة والثواب إليهم؛ فهناك بعض الليالي يستحب إحياؤها بالعبادات وفعل الخيرات، نص عليها العلماء، وهي: ليلة القدر، وليلة عيد الفطر، وليلة عيد الأضحى، وليالي العشر من ذي الحجة، وليالي العشر الأواخر من رمضان، وليلة النصف من شعبان، وليلة عرفة، وليلة الجمعة، وأول ليلة من رجب.

الأيام الوترية في العشر الأواخر من رمضان 2024.. متى تبدأ؟

وعن الأيام الوترية في العشر الأواخر من رمضان 2024 أوضحت دار الإفتاء أن الليالي الوترية في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك 1445هـ، هي ليلة الحادي والعشرين من رمضان، والتي تبدأ من مغرب يوم السبت 30-3-2024م وتنهي بفجر يوم الأحد 31-3-2024م، ليلة الثالث والعشرين من رمضان وتبدأ من مغرب يوم الاثنين 1-4-2024م وتنتهي بفجر يوم الثلاثاء 2-4-2024م، ليلة الخامس والعشرين من رمضان تبدأ من مغرب يوم الأربعاء 3-4-2024م وتنتهي بفجر يوم الخميس 4-4-2024م، ليلة السابع والعشرين من رمضان تبدأ من مغرب يوم الجمعة 5-4-2024 وتنتهي بفجر يوم السبت 6-4-2024م، ليلة التاسع والعشرين من رمضان تبدأ من مغرب يوم الأحد 7-4-2024م وتنتهي بفجر يوم الاثنين 8-4-2024م، وبناء على ذلك تكون الأيام الوترية هي يوم 21 ، 23، 25، 27، 29 من شهر رمضان.

فضل الأيام الوترية في العشر الأواخر من رمضان

وفي سياق الحديث عن الأيام الوترية في العشر الأواخر من رمضان 2024.. متى تبدأ؟ أشارت الإفتاء إلى أن الكثير من العلماء قد نصوا على أن هناك بعض الليالي على مدار العام يُندب للمسلم قيامها؛ لما لها من فضل عند الله تعالى؛ مستشهدة بما قاله العلامة ابن نجيم الحنفي في البحر الرائق: [ومن المندوبات: إحياء ليالي العشر من رمضان، وليلتي العيدين، وليالي عشر ذي الحجة، وليلة النصف من شعبان، كما وردت به الأحاديث، وذكرها في الترغيب والترهيب مفصلة.. وظاهره الاستيعاب، ويجوز أن يراد غالبه.

ويكره الاجتماع على إحياء ليلة من هذه الليالي في المساجد؛ قال في الحاوي القدسي: ولا يصلى تطوع بجماعة غير التراويح، وما روي من الصلوات في الأوقات الشريفة؛ كليلة القدر، وليلة النصف من شعبان، وليلتي العيد، وعرفة، والجمعة، وغيرها، تصلى فرادى .