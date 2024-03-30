موعد أذان المغرب في الفيوم اليوم السبت 30-3-2024.. أول الليالي الوترية

يولي عشرات الآلاف من المسلمين أهمية كبرى لموعد أذان المغرب في الفيوم اليوم السبت 30-3-2024 والذي يعلن انتهاء صيام اليوم العشرين من شهر رمضان، كما إنّه بحلول أذان المغرب تبدأ أولى الليالي الوترية في العشر الأواخر من رمضان 2024، وتنطلق صلاة التهجد في مختلف المساجد.

وتنشر «الوطن» في السطور الآتية، موعد أذان المغرب في الفيوم اليوم السبت 30-3-2024 الموافق 20 رمضان، فضلًا عن مواقيت الصلاة اليوم، وعدد ساعات الصيام، وموعد الإفطار اليوم.

موعد أذان المغرب في الفيوم اليوم

ويأتي موعد أذان المغرب في الفيوم اليوم السبت 20 رمضان 2024، في نفس موعده بالأمس دون تأخير أو تبكير، بينما يزداد عدد ساعات الصيام بمقدار دقيقتين، وتختلف مواعيد الصلاة لأذان المغرب والفجر.

موعد أذان المغرب في الفيوم اليوم السبت 30-3-2024

ويحل موعد أذان المغرب في الفيوم اليوم السبت 30-3-2024 في الساعة 6:14 مساءً، بينما يحل موعد أذان العشاء متأخرًا بمقدار دقيقة عن الأمس، حيث يأتي في الساعة 7:32 مساءً، ويعقبها أداء صلاة التراويح، ثم تبدأ صلاة التهجد في الساعة الثانية عشر منتصف الليل.

موعد صلاة المغرب في الفيوم اليوم

ويحل موعد صلاة المغرب في الفيوم اليوم السبت 20 رمضان بعد رفع الأذان بنحو 10 دقائق، إذ تفصل 10 دقائق بين رفع الأذان وإقامة الصلاة في كافة الفروض، عد الفجر، يتم ترك 20 دقيقة بين الأذان والإقامة.

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موعد الإفطار اليوم في الفيوم السبت 30-3-2024

ووفقًا لما ورد في إمساكية رمضان 2024 التي أعلنتها هيئة المساحة قبل انطلاق الصيام، فإنّ موعد الإفطار اليوم في الفيوم السبت 30-3-2024 الموافق 20 رمضان فإنّه يحل في تمام الساعة 6:14 مساءً بالتزامن مع موعد أذان المغرب، فيما يبلغ عدد ساعات الصيام اليوم نحو 14:13 ساعة.

وتتضمن مواقيت الصلاة اليوم في الفيوم، موعد أذان الظهر الساعة 12:01 مساءً، وموعد أذان العصر الساعة 3:32 مساءً.