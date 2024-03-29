أدعية ليلة القدر 1445.. رددها بإخلاص في الليالي الوترية ليستجاب دعائك

أدعية ليلة القدر 1445، هي مجموعة كبيرة من الأدعية التي يتضرع بها المسلمون طوال شهر رمضان الكريم إلى الله تعالى أملا في تحقيق أحلامهم، لكن ليلة القدر لها قدسية خاصة أملا في الفوز بها، ويتجه كثيرون إلى تخصيص أدعية ليلة القدر للتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى أن يستجيب دعائهم، ويسمع رجائهم.

أدعية ليلة القدر 1445

وحول أدعية ليلة القدر 1445، فقال الشيخ عبدالحميد الأطرش، رئيس لجنة الفتوى الأسبق في الأزهر الشريف، لـ«الوطن»، إن هناك صيغ متعددة للدعاء ومنها: «اللهم اعتق رقابنا من النار.. اللهم أنك عفو كريم تحب العفو فأعف عنا.. اللهم إنا نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تقبل صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا خلال شهرك الكريم.. وأن تسكنا الفردوس الأعلى مع الأنبياء والصلحين.. يارب العالمين».

«اللهم اجعل عملنا كله خالصا لوجهك الكريم.. اللهم أرزقنا قبل رمضان قلوبا جديدة وتوبة سديدة.. وهمة شديدة.. وأعمالا صالحة عديدة.. اللهم اجعل صيامنا فيه صيام الصائمين.. وقيامي فيه قيام القائمين.. ونبهني فيه عن نومة الغافلين.. اللهم لا تؤاخذني بالعثرات.. وأقلني فيه من الخطايا والهفوات.. ولا تجعلني فيه عرض للبلايا والآفات بعزتك يا عز المسلمين».

أدعية ليلة القدر 1445

«اللهمّ إنّي أسألك بهذه الليلة بحق ما فيها وحق ما قبلها وحق ما بعدها صلاح ديني والعصمة من أمري، والصلاح في دنياي ومعاشي وأن تكرمني بالحياة زيادةً على سؤالي إن كان خيراً، وأن تجعل الموت راحة لي من الشر.اللهم لك الحمد لما هديتني به إلى الإسلام وعلمتني ونورت قلبي بالإيمان، اللهم اجعلني بحق ليلة القدر من حفظة كتابك والعاملين به، اللهم بلغني الجنة وزحزحنى عن النار.اللهمّ أكرمني بالعفو ووفرة الرزق والمال، واهدني إلى سراطك المستقيم، واجعلني ممن اخترتهم لنظروا إلى وجهك يوم القيامة، فيروا الحسن الذي اخترته لنفسك.اللهم استر عورتي في الدنيا والآخرة، وابعثني يوم القيامة بما يسترني ويحفظ ماء وجهي، واجعل خطاياي في عداد النسيان وتقبّل توبتي يا حنان يا منان، وآمني يوم العرض عليك بقبول عملي الصالح يا رب العالمين.اللهمّ حبب عبادك بي فانا عبد الفقير إلى رحمتك، واكتبني يوم القيامة مع الشهداء في سبيل ديني، ولا تعاملني بما أنت أهله فليس لي أن أحمل غضبك وأنت رب العرش العظيم».

دعاء القيام في ليلة القدر

هناك عدد كبير من الأدعية يمكن للمسلمين الاستعانة بها؛ من أجل الدعاء بها عند أداء صلاة قيام الليل في ليلة القدر، ومنها:

«يا ذا الجلال والإكرام إني أسألك الهدى.. والتقى.. والعفاف.. والغنى.. اللهم اعصمني من المعاصي والآثام.. واشغلنا بخير ما يرضيك عني.اللهم قومنا إذا اعوججنا.. وأعنا إذا استقمنا.. وأعطنا رضا لا سخط بعده.. وهدى لا ضلال بعده.. وعلمًا لا جهل بعد.. اللهم أسألك صدق التوكل عليك.. يا رب العالمين.اللهم إنا نتوسل إليك في هذه الليلة المُباركة.. باسمك الواحد الأحد.. الفرد الصمد.. وباسم العظيم الأعظم.. أن تتقبل صيامنا وقيامنا وصلاتنا يا حي يا قيوم.اللهم إن كانت هذه الليلة ليلة القدر.. فأقسم ليَ فيها خير ما قسمت.. واختم ليَ في قضائك خيرًا مما ختمت.. واختم ليَ بالسعادة فيمن ختمت».

«اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني.. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.. اللهم تقبل منا التوبة النصوحة وباعد بيننا بين الذنوب والمعاصي.اللهم إن لك في كل ليلة من رمضان عتقاء من النار.. فيا رب اجعلني وأهلي وأحبتي ومن دعا ليَ ومن أحسن ليَ من عتقائك في هذه الليلة».