مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 20.. أحمد مكي في حكاية جديدة بعد رحيل أسرة مربوحة

أحداث جديدة ينتظرها جمهور الفنان أحمد مكي خلال الحلقة 20 من مسلسل الكبير أوي 8، والذي يُعرض على قناة on عقب أذان المغرب، وذلك بعد انتهاء حلقة فروحة وعائلة مربوحة.

أحداث الحلقة 19 من مسلسل الكبير أوي 8

وشهدت الحلقة 19 من مسلسل الكبير أوي 8 محاولات فروحة ابنة عمة مربوحة في إيقاع جوني في حبها، رغم رفضة الشديد لها، إلا أنها قامت بابتزازه للخروج معها وطلب يدها بعد معرفتها بالسر الذي يخفيه عن الكبير، وهو صرف الأموال التي كانت مخصصة لشراء العلف في مشروعه.

ويخرج جوني عن صمته ويعترف للكبير أوي أنه صرف أموال العلف في مشروعه، وسامحه الكبير، وبذلك تخلص جوني من فروحة.

ابطال مسلسل الكبير أوي 8

مسلسل الكبير أوي 8 يضم مجموعة من نجوم الكوميديا، أبرزهم أحمد مكي، ورحمة أحمد، وبيومي فؤاد، ومصطفى غريب، وضيفة شرف الحلقة 19 دينا سامي في دور ابنه عمة مربوحة «فروحة».