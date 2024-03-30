مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 20.. كيف يتصرف أحمد مكي بعد أكاذيب أسرته؟

يواصل الفنان أحمد مكي، خلال الحلقة 20 من مسلسل الكبير أوي 8، التي تُعرض على قناة on عقب أذان المغرب، مغامراته الكوميدية، بعد انتهاء الحلقة السابقة باعترافات مربوحة وجوني والعترة.

أحداث الحلقة 19 من مسلسل الكبير أوي 8

وتشهد الحلقة 20 من مسلسل الكبير أوي 8 العديد من الأحداث الجديدة بعد انتهاء الحلقة السابقة باعترافات أسرة الكبير بالكذب، فقد اعترفت مربوحة بعدم حملها، وأن الأمر كان كذبة حفاظا على الكبير بعد شكوكها أنه متزوج من أخرى، واعترف العترة بسرقة لاب توب مدير المدرسة، بعد معرفته بأنه رسب في الامتحان.

جوني، شقيق الكبير، اعترف أيضا بأنه صرف أموال العلف التي أعطاها له الكبير، في شراء أجهزة لمشروعه الجديد.

أبطال مسلسل الكبير أوي 8

ويضم مسلسل الكبير أوي 8 مجموعة من نجوم الكوميديا أبرزهم: أحمد مكي رحمة أحمد ، بيومي فؤاد، ومصطفى غريب، وضيفة شرف الحلقة 19 دينا سامي في دور ابنه عمة مربوحة «فروحة».