مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 20.. أحمد مكي يبدأ قصة كوميدية جديدة

يستعد الفنان أحمد مكي خلال الحلقة 20 من مسلسل الكبير أوي 8، الذي يعرض علي قناة on عقب أذان المغرب، لبداية قصة كوميدية جديدة.

أحداث الحلقة 19 من مسلسل الكبير أوي8

تميزت الحلقة 19 من مسلسل الكبير أوي 8 بالأحداث المثيرة التي جذبت الجمهور، من أهمها اعتراف مربوحة أمام الكبير بعدم حملها.

واعترف العترة أيضًا بسرقة لاب توب مدير مدرسته لتغيير نتيجته بعد علمه برسوبه، ليتمكن من الذهاب للمصيف، فيما واعترف جوني للكبير بصرفه أموال العلف لشراء أجهزة لمشروعه الجديد.

مسلسل الكبير أوي 8

مسلسل الكبير أوي 8، يعرض يوميًا عقب أذان المغرب مباشرة، على قناة on وفي نفس التوقيت عبر منصة watch it المسلسل بطولة، أحمد مكي، ورحمة أحمد، وبيومي فؤاد، ومصطفى غريب، وضيفة شرف الحلقة 19 دينا سامي، في دور ابنه عمة مربوحة «فروحة».