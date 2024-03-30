جامعة أسيوط تدشن مبادرة لبيئة عمل آمنة ومستدامة: «أمانك أولا»

تنظم إدارة السلامة والصحة المهنية في جامعة أسيوط مبادرة توعوية بعنوان «أمانك أولا» لبيئة عمل آمنه ومستدامة، وذلك بإشراف الدكتور محمود عبد العليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة أماني مستشار رئيس الجامعة لشئون التخطيط الاستراتيجي وإدارة الأزمات، والمشرف علي إدارة السلامة والصحة المهنية.

توعية العاملين بمفهوم السلامة والصحة المهنية

وأكد الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، أن المبادرة تستهدف توصيل ثقافة ومفهوم السلامة والصحة المهنية للعاملين بكليات جامعة أسيوط، والتعرف على المخاطر التي تواجه العاملين داخل بيئة العمل والمنشآت وتوفير الرعاية اللازمة لهم، والحفاظ على المعدات، بما يساعد على زيادة الإنتاجية من خلال توفير بيئة ملائمة تشجع على العمل، مشيرا إلى أهمية تكثيف التوعية والتثقيف حول أساليب واشتراطات السلامة والصحة المهنية وكيفية تطبيقها داخل كافة منشآت الجامعة للحفاظ على العنصر البشرى والمنشآت والممتلكات وتوفير مناخ عمل آمن يزيد من الإنتاجية.

ومن جانبه، أوضح الدكتور محمود عبد العليم، أن المبادرة تهدف إلى بيئة عمل آمنة ومستدامة، وغرس ثقافه السلامة والصحه المهنيه كأسلوب حياه داخل المنشآت الجامعية، والتعامل الفعال مع الأزمات الطارئه، والتوعية بطرق تأمين المنشآت الجامعية من أخطار الحريق والكوارث الطبيعية، وتفعيل دور إدارة السلامة والصحة المهنية، وتفعيل دور وحدات إدارة الأزمات؛ سعياً لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وحياة آمنة.

خطة تدريبية للجهاز الإداري والطلاب

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة أماني الشريف، أن المبادرة تنفذ خطة تدريبية للجهاز الإداري والطلاب وأعضاء هيئة التدريس؛ لنشر ثقافه الصحه المهنيه، وتأمين المنشات الجامعيه؛ لضمان استدامه التنميه المهنيه والتدريب للعاملين بالقطاع، والاستعداد لمواجهة المخاطر التي يمكن أن تتعرض لها المنشات بوسائل غير تقليديه بإستخدام آليات الهجوم السيبراني أو الذكاء الاصطناعي.