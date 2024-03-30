زواج التوأم الملتصق الشهير آبي وبريتاني.. 7 معلومات عن حياتهما

أثارت صور وفيديوهات زواج التوأم الملتصق الشهير آبي وبريتاني اهتمام وفضول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، إذ أظهرت التوأم بثوب واحد وترقصان مع العريس، جوش بولينغ، الذي كان يعمل ممرضًا وضابط سابق في الجيش الأمريكي.

زواج التوأم الملتصق الشهير آبي وبريتاني

على مدار 3 أعوام أخفي التوأم الملتصق الشهير آبي وبريتاني أمر زواجها الذي حدث في عام 2021 حتى نشرا مؤخرًا مقطع فيديو للزفاف على موقع التواصل الاجتماعي تيك توك، وفقًا لما ذكره موقع سكاي نيوز، ونستعرض فيما يلي 7 معلومات عن التوأم الملتصق الشهير آبي وبريتاني، كالتالي:

7 معلومات عن التوأم الملتصق الشهير آبي وبريتاني

ولدتا 7 مارس عام 1990 بمقاطعة كارفر بولاية مينيسوتا في الولايات المتحدة الأمريكية.

لكل منهما رأس منفصل ورئتين وقلبين ومعدتين، وتتشاركان في الساقين والذراعين.

اختار والداهما، مايك وباتي، عدم إجراء الجراحة لفصلهما عندما ولدا سنة 1990 بسبب وجود احتمال موتهما.

تعمل آبي وبريتاني مدرستين للرياضيات للصف الخامس في مدرسة ابتدائية في مينيسوتا.

أذهل التوأم الأطباء بقدرتهما المذهلة على التنسيق أثناء العزف على البيانو وممارسة الرياضة، حيث تتحكم آبي في الجانب الأيمن وبريتاني في الجانب الأيسر.