ملخص الحلقة 19 مسلسل صدفة.. زواج عرفي وإجهاض داخل مدرسة ريهام حجاج

شهدت أحداث الحلقة 19 مسلسل صدفة، بطولة الفنانة ريهام حجاج، العديد من الأمور، التي بدأت بهروب «فرح» نور إيهاب، بعدما علمت أسرتها بإدمانها للمخدرات، لتستعين بزميلها «علي» سليم الترك، لساعدها في الهرب من المنزل، من خلال أحبال، لتذهب معه متنكرة في نقاب، ويطلب منها تكرار ما فعله مع زميلتها «راندا» في طلب فدية من أسرتها 5 ملايين جنيه، وبالفعل وافقت.

ملخص الحلقة 19 مسلسل صدفة.. أسرة فرح تذهب لمنزل صدفة

وذهبت أسرة «فرح» نور إيهاب، لمنزل «صدفة» للبحث عنها، لكنهم لم يجدوها، بل علمت الأخيرة أمر هروب شقيقتها منهما بالصدفة.

على الجانب الآخر، قررت ريهام حجاج «صدفة» الاتفاق مع طبيبة لإجهاض الطالبة راندا، التي تزوجت من علي، عرفيا، ورفض الاعتراف بحملها في النهاية، بل ذهب يكرر فعلته مع «فرح».