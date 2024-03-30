التوأم الملتصق توجهان رسالة مفاجئة للكارهين بعد زواجهما (فيديو)

علق التوأم الأمريكي الملتصق آبي وبريتاني هينسل، اللذان يبلغان من العمر 34 عامًا، على شهرتهما في الأيام الأخيرة وتداول رواد التواصل الاجتماعي مقاطعهما، بحسبما ذكرته قناة «العربية».

نشر التوأم الأمريكي فيديو، يظهر صورة لهما مع زوجهما جوش بولينج، الذي يعمل ممرضًا وكان محاربًا سابقًا في الجيش، وعلقتا: «هذه رسالة لجميع الكارهين هناك، إذا كنت لا توافق على ما أقوم به، ولكنك شاهدت كل ما أفعله، فأنت لا تزال تعجب بذلك».

التوأم الشهير

وأعادت الانتباه إلى الاهتمام بالتوأم الشهير وبولينج بعد انتشار فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي من حفل زفافهما الذي أُقيم في عام 2021، والذي تم تصويره من قبل أحد الضيوف.

لكن لم يتم الكشف عن الزواج إلا في عام 2023 عندما نشر التوأم صوراً لحفل الزفاف على حسابهما في تيك توك، وكانت المفاجأة في انتشار قصتهما بشكل كبير خلال الساعات الأخيرة.

ويُذكر أن آبي وبريتاني وُلِدتا كتوأم ملتصق، وقرر والداهما، مايك وباتي، عدم إجراء عملية جراحية لفصلهما عند ولادتهما في عام 1990 بسبب احتمالية عدم نجاتهما من الجراحة، وفقًا لبرنامج «تو داي».

وقد لفت التوأم انتباه الجمهور لأول مرة في عام 1996 عندما ظهرا في برنامج «أوبرا وينفري»، كما كانا محورًا لفيلم وثائقي صدر في عام 2007 بعنوان «Extraordinary People: The Twins Who Share a Body».