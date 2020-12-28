بريد الوطن.. التوأم الملتصق.. السياسة والمال

لم يعرف العالم توأماً ملتصقاً أشهر من توأم رونى ودونى الأمريكيين، واللذين عاشا ملتصقين ثمانية وستين عاماً حتى رحلا عن عالمنا بعد أن سجّلا أكبر التوائم الملتصقة سناً فى موسوعة «جينيس» للأرقام القياسية العالمية، ولكن هنا فى قاهرة المعز الوضع يختلف تماماً، حيث يوجد توأم مخلص لتوأمه إلى أبعد الحدود مهما تغير الزمان، لا يعرف أن يتخلى عن توأمه، إنه التوأم الذى يعيش فى جسد واحد من أجل هدف واحد. الحصانة فقط دون أن يعرف عن دوره فى البرلمان شيئاً، هو يعرف هدفه فقط، الحصانة على أمواله فقط ويرمى أمواله إلى الكادحين من الشعب الذى يقوم بانتخابه لكى يحمى أمواله من أخطار الآخرين.

نعيش حياة سياسية مليئة بالأحزاب وفقيرة من السياسة. نختار من يدفع لنا ولا نختار من يدافع عنا، نخلق من ظروفنا حالة انتخابية فريدة مليئة بمد الأيدى. نذهب ونعطى أصواتنا لكل من يستحق أن يحتفظ بأمواله من خطر هو فقط الذى يراه. يذهب الفقراء لكى يمسكوا أرجل كل من يتم اختياره ليكون نائباً ويحتمى من السقوط بالحصانة التى أعطوها له حتى لو تخلى عنه صفوة المجتمع. إنهم عصب المجتمع الذين بمقدورهم أن يحفظوك من أى خطر حتى لو تخلى عنك الجميع. متى يتم فصل هذا التوأم ونعيش حياة سياسية تعطى أملً للأجيال القادمة بأنها ستعيش أفضل فى كل شىء، وتذهب كل موروثاتنا الحمقاء إلى الجحيم لكى ترتاح ضمائرنا تجاه مجتمعنا ووطننا؟

مراد عزمى

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