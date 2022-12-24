مدير «المنصورة الجامعي» لـ إيمان الحصري عن التوأم الملتصق: الجزم بإمكانية فصلهما صعب حاليا

كشف الدكتور الشعراوي كمال مدير عام مستشفى المنصورة الجامعي، تفاصيل نجاح ولادة توأم ملتصق من البطن بمستشفى جامعة المنصورة، موضحًا أن العملية تمت منذ 6 أيام، مشيرًا إلى أن عملية الولادة في حد ذاتها ليست بالصعوبة الكبيرة، مقارنة بالرعاية الطبية بعد الولادة والمستقبل الطبي.

إنهاء الحمل الحل الأفضل

وأضاف «كمال» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري، مقدمة برنامج «مساء DMC»، الذي يعرض على قناة DMC: «عندما يتم تشخيص الحمل بأنه توأم ملتصق في بداية الحمل، يستحسن أن يتم إنهاء هذا الحمل، ولكن هذه المحاولة لم تفلح واستمر الحمل، وهذا النوع من الولادة يجب أن يكون قيصريا، وهناك مشكلة في امتداد فتحة الشرج، والطفلان يخضعان لكل أنواع الفحوصات».

واحدة من أصعب الحالات في العالم

وتابع: «هذه الحالة التصاق من الصدر والبطن، وهذه الحالة من أصعب حالات الالتصاق في العالم، لأن النصف الأسفل لشخص واحد، والنصف العلوي يحتوي على قلبين و4 رئات و4 أذرع، ودماغين ومخين، بالإضافة إلى وجود 2 عمود فقري، ولا نعرف أي عمود فقري من الاثنين يغذي الأرجل ومنطقة الحوض، وبالتالي فإن الفصل من أصعب الحالات، وحسم هذا الأمر في هذا التوقيت صعب للغاية، لن نتعجل في اتخاذ القرار».