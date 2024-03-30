طقس الإسكندرية لمدة 5 أيام.. ارتفاع درجات الحرارة وشبورة على الطرق

تشهد الإسكندرية ارتفاعا شديدا في درجات الحرارة خلال الـ5 أيام القادمة، الأمر الذي يتبعه توجه عدد كبير من المواطنين إلى الكورنيش لتناول إفطار رمضان في ظل الحرارة المرتفعة.

وترصد «الوطن» حالة طقس الإسكندرية خلال الأيام الـ5 المقبلة، وفقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية التي أكدت وجود ارتفاع في درجات الحرارة، حيث تسجل العظمى في المدينة الساحلية 25 درجة مئوية على مدار تلك الأيام.

درجات الحرارة في الإسكندرية

وتسجل درجات الحرارة في الإسكندرية اليوم السبت 23 للعظمى و14 للصغرى، فيما ترتفع من الأحد حتى الأربعاء المقبل، لتسجل 25 للعظمى و15 للصغرى، وتستمر لعدة أيام.

شبورة مائية مع طقس الإسكندرية

كما يشهد طقس الإسكندرية خلال تلك الأيام غيوما، بالإضافة إلى انتشار ظاهرة الشبورة المائية على الطرق المؤدية من وإلى المدينة الساحلية خلال تلك الآونة ما يتبعه تحذير السفر خلال فترة الفجر وبداية الصباح.

مواجهة ارتفاع درجات الحرارة في الإسكندرية

ومع ارتفاع درجات الحرارة يتجه المواطنون للسير على طريق الكورنيش الذي تزداد فيه معدلات الهواء، بالإضافة إلى تناول الإفطار على الكورنيش خلال الأيام الأخيرة من شهر رمضان.