علي جمعة: الموت انتقال من حياة إلى أخرى.. والإنسان مكون من 3 أجزاء

أكد الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، أن الموت فيه وجود وليس كما يظن كثير من الناس بأن الموت «عدم»، مشددًا على أن الموت هو انتقال من حياة إلى أخرى.

الإنسان مكون من 3 أجزاء

واستشهد «جمعة»، خلال حلقة اليوم من برنامج «نور الدين»، والمُذاع على قناة «الناس»، بقول الله تعالى: «إِنِّي جاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قالُوا أَتَجْعَلُ فِيها مَنْ يُفْسِدُ فِيها وَيَسْفِكُ الدِّماءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قالَ إِنِّي أَعْلَمُ ما لا تَعْلَمُونَ.. وعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْماءَ كُلَّها ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلائِكَةِ فَقالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْماءِ هؤُلاءِ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ قالُوا سُبْحانَكَ لا عِلْمَ لَنا إِلَّا ما عَلَّمْتَنا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ».

وأوضح أن الإنسان فيه 3 أجزاء مكون من جسم وهذا مصيره التراب، وروح فسببت فيه الحركة وسببت فيه عمل الأجهزة المختلفة داخل الجسم، وجعلها الله في الشهر الرابع من عمر الجنين، وقبل ذلك كان نمو الجنين مثل النبات، ثم بعد ذلك ينفخ فيه الروح وعند الولادة تدخل فيه النفس الناطقة المدركة، مؤكدًا أنه بذلك يصبح الإنسان مكونا من 3 أجزاء، وهي الجسم وداخله الروح وداخل الروح النفس.

خروج الروح من الجسم

وأشار إلى أن حقيقة الموت هو أن تخرج الروح من الجسم، وتخرج الروح من الجسم ومعها النفس، مضيفًا: «الروح حاجة محايدة ومفيش حاجة اسمها روح شريرة وروح حسنة، ولكن النفس لها مراتب وربنا وصف النفس في القرآن بصفات».