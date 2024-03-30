تفاصيل أول صلاة تهجد في محافظة مطروح.. تعرف على موعد إقامتها

أعلنت مديرية الأوقاف بمطروح تفاصيل أول صلاة تهجد في محافظة مطروح اليوم، ليلة الـ21 من شهر رمضان، وهي أول الليالي الوترية التي يتسابق المسلمون خلالها لأداء السنن ومن بينها صلاة التهجد.

وحول تفاصيل أول صلاة تهجد في محافظة مطروح، قال الشيخ حسن عبد البصير عرفة وكيل وزارة الأوقاف بمطروح، اليوم، إن صلاة التهجد سيتم إقامتها في المساجد الكبيرة التابعة لمديرية الأوقاف على مستوى مراكز ومدن المحافظة في الحمام والعلمين والضبعة ومرسى مطروح والنجيلة وسيدي براني والسلوم، بالإضافة إلى سيوة.

تفاصيل أول صلاة تهجد في محافظة مطروح

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف بمطروح، أن تفاصيل أول صلاة تهجد في محافظة مطروح يبدأ موعدها من الساعة الثانية عشر ليلاً في المساجد، وهي تتوسط صلاتي التراويح والفجر، وذلك من خلال أئمة المساجد لإحياء العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك.

مساجد مطروح مستعدة

وأشار إلى أن مساجد مطروح استعدت لأداء صلاة التهجد خلال العشر الأواخر من شهر رمضان، وبشكل يومي والتي نلتمس فيها ليلة القدر، ونتقرب خلالها من الزوايا عز وجل بالصلاة والدعاء.