الإفتاء تحدد متى تبدأ صلاة التهجد.. شروط يجب أن يعرفها المسلم

صلاة التهجد تُعتبر من أعظم العبادات في الإسلام، وبالبحث عن متى تبدأ صلاة التهجد نجدها تُقام في الساعات الأخيرة من الليل بعد صلاة العشاء وقبيل صلاة الفجر، تمتاز هذه الصلاة بالسكينة والخشوع، وتُعتبر فرصة للتواصل المباشر مع الله والتضرع إليه بكل ما في القلب من أمنيات وشكوى وتوبة.

فضل صلاة التهجد

صلاة التهجد فرصة للتذكير بعظمة الله وحقيقة التوحيد، كما تمثل فرصة لطلب الغفران والرحمة والهداية، من خلال صلاة التهجد، يمكن للمؤمن أن يتقرب إلى الله ويُحقق التطهير الروحي والنفسي، بالإضافة إلى ذلك، فإن صلاة التهجد تعزز الإيمان وتُعطي القوة الروحية للمسلم لمواجهة التحديات والصعوبات في الحياة.

الإفتاء تحدد موعد صلاة التهجد

أوضحت دار الإفتاء المصرية في الإجابة عن سؤال متى تبدأ صلاة التهجد تكون بعد نوم المسلم نومةً يسيرة، يقوم بعدها للتهجد في منتصف الليل، فيصلي ركعتين، ثم يصلي بعد ذلك ما شاء من الركعات، وهو ما يجعلها تختلف عن قيام الليل (التراويح) التي يمكن صلاتها في أي وقت بعد العشاء دون الحاجة إلى النوم.

كيفية صلاة التهجد في رمضان

صلاة التهجد مثل قيام الليل تُصلى ركعتين ركعتين، ويوتر في آخرها، فعن عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَال: قال الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام: «صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا أردت أن تنصرِف فاركع ركْعة توتر لك ما صليت»، وفقا لما أكدته دار الافتاء.