جدول ختم القرآن في 10 أيام خلال رمضان.. بالسور والصفحات

جدول ختم القرآن في 10 أيام بالعشر الأواخر من رمضان، نشرته دار الإفتاء المصرية، عبر بوابتها الرسمية مشيرة إلى أن عدد الساعات المذكورة في الجدول ليست شرطًا إلزامياً، وإنّما حسب قدرة كل فرد، لافتة إلى أن عدد الساعات المستغرقة في القراءة ممكن أن تزيد لم يكن مداومًا على القراءة.

جدول ختم القرآن في 10 أيام

وبخصوص جدول ختم القرآن في 10 أيام، حددت الإفتاء في الجدول الذي أعدته طريقة ختم القرآن مرة كل 10 أيام، وطريقة ختم القرآن في 5 أيام، بالإضافة إلى طريقة ختم القرآن في رمضان خلال يومين فقط، مؤكدة أن ختم القرآن الكريم من الأمور المستحبة خاصةً في رمضان، وفضل ذلك عظيم وثوابه كبير، والمختار أنَّ عدد الختمات تختلف باختلاف الأشخاص وأحوالهم مع القرآن الكريم تلاوة وتدبرًا.

جدول ختم القرآن في 10 أيام بالأجزاء

وبحسب جدول ختم القرآن في 10 أيام الصادر الإفتاء، أشارت الدار إلى أنه يمكن ختم القرآن 3 مرات في الشهر، أي مرة كل عشرة أيام، عن طريق قراءة 3 أجزاء يوميا، موضحة أن وقت قراءة الثلاث أجزاء يستغرق نحو ساعة واحدة، ويمكن ختم القرآن في 5 أيام عن طريق قراءة 6 أجزاء يوميا.

فضل ختم القرآن

وبخلاف الحديث عن جدول ختم القرآن في 10 أيام، أشارت دار الإفتاء إلى فضل ختم القرآن مؤكدة أن أبي الليث في "البستان" ورد عنه: ينبغي للقارئ أن يختم في السنة مرتين إن لم يقدر على الزيادة، مستشهدة بما روى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة أنه قال مَن قرأ القرآن في كل سنة مرتين فقد أدَّى حقَّه؛ لأنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم عرض على جبريل في السنة التي قُبِضَ فيها مرتين.