سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر.. كم يسجل بمحال الصاغة؟

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 30- 3- 2024، خلال التعاملات الصباحية في محلات الصاغة المصرية، استقرارا نسبياً، وترصد «الوطن» خلال السطور التالية أسعار الذهب اليوم في مصر، وفقاً لآخر تحديثات صادرة عن شعبة الذهب.

أسعار الذهب اليوم السبت في مصر

استقر سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر بمحلات الصاغة بدون مصنعية، عند 3531 جنيها للشراء بدون مصنعية، وقد يختلف السعر من مكان لآخر.

سعر جرام الذهب عيار 21

واستقر سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر بمحلات الصاغة بدون مصنعية، عند 3090 جنيها للشراء، ويعد عيار 21 الأكثر مبيعاً.

سعر جرام الذهب عيار 18

واستقر سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم مصر بمحلات الصاغة بدون مصنعيه، عند 2648 جنيها بدون مصنعية، وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم في مصر بمحلات الصاغة بدون مصنعيه نحو 2065 جنيها، وقد يختلف السعر من مكان لآخر.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 30- 3- 2024، في بداية التعاملات بمحلات الصاغة، نحو 24720 جنيها للشراء، فيما سجلت الاونصة الذهبية نحو 2233 دولار.