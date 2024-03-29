تراجع سعر جرام الذهب عيار 21 بمنتصف تعاملات اليوم.. اعرف بكام

تراجع سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 5 جنيهات، مسجلا 3120 جنيهًا للشراء مقارنة بالأسعار في بداية التعاملات، والتي وصلت إلى 3125 جنيهًا.

سعر الذهب اليوم في مصر

تستعرض «الوطن» سعر جرام الذهب عيار 21 خلال منتصف التعاملات اليوم الجمعة 29-3-2024، حسب آخر تحديث أوضحته بيانات بورصة الذهب وشعبة الذهب بالغرفة التجارية، كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الجمعة خلال منتصف التعاملات 3565 جنيهًا، لا تشمل سعري المصنعية والضريبة.

سعر جرام الذهب عيار 21

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة، خلال منتصف التعاملات، 3120 جنيهًا، بدون المصنعية والضريبة.

سعر جرام الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الجمعة خلال منتصف التعاملات 2674 جنيهًا، لا تشمل سعري المصنعية والضريبة.

سعر جرام الذهب عيار 14

سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 2085 جنيهًا للشراء، خلال منتصف التعاملات اليوم.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة، خلال منتصف التعاملات، 24 ألفًًا و960 جنيهًا، بدون المصنعية والضريبة.