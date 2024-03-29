سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة.. كم يبلغ الآن في محال الصاغة؟

شهد سعر جرام الذهب عيار 21 العديد من التحركات صعوداً وهبوطاً على مدار الأيام الماضية، وهو العيار الأكثر انتشاراً بين المواطنين، لذا تستعرض «الوطن» سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة 29-3-2024.

سعر الذهب اليوم في مصر

جاء سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر، حسب آخر تحديث أوضحته بيانات بورصة الذهب وشعبة الذهب بالغرفة التجارية، كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الجمعة خلال التعاملات الصباحية، 3571 جنيهاً، لا تشمل سعري المصنعية والضريبة.

سعر جرام الذهب عيار 21

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة خلال التعاملات الصباحية، 3125 جنيهاً، بدون المصنعية والضريبة.

سعر جرام الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الجمعة خلال التعاملات الصباحية، 2679 جنيهاً، التي لا تشمل سعري المصنعية والضريبة.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة خلال التعاملات الصباحية، 25 ألف جنيه، بدون المصنعية والضريبة.