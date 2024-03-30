كسوف الشمس الكلي يحول النهار إلى ليل.. ما أطول مدة شهدها العالم من قبل؟

أيام قليلة تفصلنا عن حدث مهم، وهو كسوف الشمس الكلي الذي يتحول فيه النهار لظلام دامس، يحدث عندما يخفي القمر بظلاله ضوء الشمس لمدة 4 دقائق؛ ويحدث ذلك تحديدًا في 8 أبريل 2024، وهو الحدث التاريخي الذي تشهده أجزاء من الولايات المتحدة، ما سيؤدي إلى حدث سفر جماعي لمتابعي الحدث إلى المناطق المسماة بـ«مسار الكسوف» مثل ولاية ماين الأمريكية، والعديد من الولايات الأخرى، وقبل هذا الكسوف الذي وصفه خبراء الفلك باسم الكسوف الكبير لطول مدته؛ سجلت موسوعة جينيس من قبل كسوفًا تاريخيًا تخطت مدته 7 دقائق، ونستعرض تفاصيله في السطور التالية:

لم يكن أول ظلام

ومع انتظار العالم الحدث التاريخي لكسوف الشمس الكلي في 8 أبريل الذي يحول النهار لظلام دامس لمدة 4 دقائق وفق موقع«exploratorium» يستغرق الحدث بأكمله على طول المسار من المكسيك إلى تكساس إلى ماين، وهو المسار المعروف بمسار الكسوف الكلي، ولأن ظلال القمر على الشمس تختلف من منطقة لأخرى، يستغرق الحدث على طول المسار أكثر من 5 ساعات لكن الكسوف الكلي حوالي 4 دقائق فقط.

ووفق موقع موسوعة جينيس العالمية، كان أطول تاريخ حدث مؤخرًا لكسوف الشمس الكلي في 20 يونيو 1955 واستمر لمدة 7 دقائق و8 ثوانٍ، غرب الفلبين، إذ كان النهار ملبدًا بالغيوم والظلام على طول معظم مسار الكسوف، وأقصى مدة ممكنة لكسوف الشمس هي 7 دقائق و31 ثانية، ومن المتوقع أن يحدث كسوف مدته 7 دقائق و29 ثانية في وسط المحيط الأطلسي في 16 يوليو 2186 أي ما يقارب الرقم القياسي لكسوف الشمس.

خريطة الكسوف أو مسار الكسوف الكلي

وفي الولايات المتحدة، يبدأ مسار الكسوف الكلي للشمس يوم8 أبريل في تكساس، وسيمر عبر أوكلاهوما، وأركنساس، وميسوري، وإلينوي، وكنتاكي، وإنديانا، وأوهايو، وبنسلفانيا، ونيويورك، وفيرمونت، ونيوهامبشاير، وماين والمدن السابقة هي المعروفة فلكيا بأسم مسار الكسوف الكلي، وستشهد أجزاء صغيرة من ولايتي تينيسي وميتشيغان أيضًا كسوفًا كليًا للشمس، وفقًا لوكالة ناسا.