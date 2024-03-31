تعرف على معنى الجريمة المستمرة.. من حق القاضي زيادة العقوبة

يرتكب البعض أفعالا قد تشكل جرائم مستمرة، ولا تنقضي بمجرد ارتكابها، إذ يبقى أثرها، ونرصد لكم في السطور التالية تعريف الجريمة المستمرة وأمثلتها وعقوبتها من خلال خبير قانوني.

ما الجريمة المستمرة؟

قال عمرو عبد السلام المحامي بالنقض، إن الجريمة المستمرة هي التي يستمر فيها الركن المادي للجريمة لفترة من الزمن، ويتطلب تدخلاً متجدداً من إرادة الجاني لإبقاء حالة الاستمرار بعد قيامها، أي أن الجاني يمكنه وقف حالة الاستمرار بوقف نشاطه.

عقوبة الجريمة المستمرة

أضاف «عبد السلام» في تصريحات لـ«الوطن»، أن عقوبة الجريمة المستمرة نصت عليها المادة 53 من قانون العقوبات والتي تضمنت: «إذا استمرت الجريمة وقتاً طويلاً، جاز للمحكمة أن تزيد العقوبة المقررة للجريمة بقدر لا يجاوز نصفها».

أمثلة للجرائم المستمرة

واستكمل بأن هناك أمثلة كثيرة للجريمة المستمرة، مثل إخفاء الأشياء المسروقة حيث يستمر الجاني في إخفاء الأشياء المسروقة لفترة من الزمن، ويتطلب تدخلاً متجدداً من إرادته لإبقاء حالة الاستمرار بعد قيامها، وأيضاً حيازة المخدرات حيث يستمر الجاني في حيازة المخدرات لفترة من الزمن، ويتطلب تدخلاً متجدداً من إرادته لإبقاء حالة الاستمرار بعد قيامها.