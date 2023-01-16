المشدد 10 سنوات لمبيض محارة بتهمة حيازة وتعاطي المخدرات بطوخ

قضت محكمة جنايات بنها بحبس مبيض محارة 10 سنوات سجنا مشددا لقيامه بحيازة المخدرات وتعاطيها وترويجها في دائرة مركز طوخ ومصادرة المضبوطات من مخدري الحشيش والشادو.

صدر حكم جنايات بنها برئاسة المستشار ياسر بدوى إبراهيم سنجاب وعضوية المستشارين وليد محمد صيرة ومدحت مجدي مكي ومحمود عبد الحميد السعدني وأمانة سر نادر السقا.

إحالة المتهم إلى جنايات بنها

وكان المحامي العام لنيابات شمال بنها الكلية قد أحال المتهم سعيد صبحي السيد عثمان 39 سنة مبيض محارة ومقيم كفرعابد مركز طوخ بتهمة حيازة مادة الشادو المخدرة وتعاطيها وحيازة كمية من مخدر الحشيش.

تحريات ضبط مبيض محارة بالمخدرات في طوخ

وجاءت تحريات مباحث مركز طوخ في الواقعة أنه حال مرور فريق أمني بدائرة المركز أبصر المتهم ممسكا بيده سيجارة مشتعلة ينبعث منها دخان كثيف تشبه رائحة احتراقه الشادو المخدر فجرى ضبطه.

وبفحص السيجارة تبين أن بداخلها خليط من التبغ ومادة عشبية داكنة اللون للشادو المخدر وبتفتيشه عثر بحوزته على عدد سبعة أكياس بلاستيكية يحوي منهم مادة داكنة ثبت أنها تحوي مادة الشادو وكمية أخرى من الحشيش ومبلغ نقدي، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش قرر بإحرازه للسيجارة المشتعلة بقصد التعاطي والمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ النقدي حصيلة تجارته الآثمة.

فيما ثبت من تقرير المعمل الكيماوي أن السيجارة المضبوطة ملفوفة يدوياً يعلوها آثار اشتعال بداخلها كمية من أجزاء نباتية ثبت أن خلاصة الأجزاء النباتية مادة الشادو المدرجة بالجدول الأول من قانون المخدرات والأكياس البلاستيكية بداخل كل منها كمية من أجزاء نباتية وزنت جميعها قائماً بالأكياس 5.8 جم من مشتقات الشادو والحشيش المدرجة بالجدول الأول من قانون المخدرات وأن عينة بول المتهم تحتوي على أحد نواتج تعاطي الحشيش المدرج بالجدول الأول من جداول القانون.