في 10 بنوك.. تعرف على حدود السحب اليومي والشهري من المحفظة الإلكترونية

تواصل البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري تقديم العديد من الخدمات التي تسهل المعاملات المالية الخاصة بالعملاء، ومن بين تلك الخدمات إنشاء المحافظ الإلكترونية، والتي توفر على العملاء الكثير من الوقت والجهد في عمليات السحب والشراء وغيرها الكثير.

وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية تفاصيل حدود السحب اليومي والشهري من المحافظ الإلكترونية في 10 بنوك، وفقا لما أعلنته البنوك عبر مواقعها الرسمية.

المحفظة الإلكترونية من البنك التجاري الدولي cib

يبلغ حد الاستخدام اليومي في هذه المحفظة نحو 60.000 جنيه، بينما يصل حد الاستخدام الشهري إلى نحو 200.000 جنيه، ويبلغ الحد الأقصى للرصيد في هذه المحفظة نحو 400000 جنيه.

المحفظة الإلكترونية من بنك القاهرة

يصل حد الاستخدام اليومي للمحفظة الإلكترونية من بنك القاهرة إلى نحو 60.000 جنيه، بينما حد الاستخدام الشهري إلى 200.000 جنيه، والحد الأقصى للرصيد في المحفظة 200.000 جنيه.

المحفظة الإلكترونية في البنك الأهلي المصري

يبلغ حد الإستخدام اليومي نحو 60.000 جنيه والاستخدام الشهري 200.000 جنيه، ويصل الحد الأقصى لرصيد المحفظة نحو 100.000 جنيه.

المحفظة الإلكترونية في بنك التعمير والإسكان

يصل حد الاستخدام اليومي للمحفظة الإلكترونية في بنك التعمير والإسكان إلى نحو 60.000 جنيه، والاستخدام الشهري 200.000 جنيه، والحد الأقصى للرصيد 200.000 جنيه.

المحفظة الإلكترونية من بنك saib

يبلغ حد الاستخدام اليومي إلى 30.000 جنيه، بينما الاستخدام الشهري 100.000 جنيه، والحد الأقصى للرصيد في هذه المحفظة نحو 100.000 جنيه.

المحفظة الإلكترونية في البنك الأهلي المتحد

يصل حد الاستخدام اليومي لهذه المحفظة نحو 30.000 جنيه، والاستخدام الشهري نحو 100.000 جنيه، ويصل الحد الأقصى للرصيد إلى نحو 100.000 جنيه.

المحفظة الإلكترونية في بنك الإسكندرية

يسجل حد الاستخدام اليومي نحو 30.000 جنيه، بينما يصل حد الاستخدام الشهري إلى نحو 100.000 جنيه، والحد الأقصى للرصيد نحو 100.000 جنيه.

المحفظة الإلكترونية في بنك قطر الوطني الأهلي QNB

يبلغ حد الاستخدام اليومي 60.000 جنيه والاستخدامالشهري 200.000 جنيه، بينما يصل الحد الأقصى للرصيد 200.000 جنيه.

المحفظة الإلكترونية في بنك أبو ظبي التجاري

يصل حد الاستخدام اليومي إلى نحو 30.000 جنيه، والاستخدام الشهري 100.000 جنيه، بينما يبلغ الحد الأقصى لرصيد المحفظة 50.000 جنيه.

المحفظة الإلكترونية في مصرف أبو ظبي الإسلامي

يبلغ حد الاستخدام اليومي في هذه المحفظة 60.000 جنيه، وحد الاستخدام الشهري 200.000 جنيه، بينما يصل حد الرصيد الأقصى في المحفظة إلى نحو 100.000 جنيه.