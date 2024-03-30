أسعار العملات اليوم السبت 30-3-2024 في البنوك.. استقرار ملحوظ

سجلت أسعار العملات اليوم السبت 30-3-2024 حالة من الاستقرار، وفقا لآخر تحديث لمواقع عمل البنوك. وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية، أسعار العملات اليوم، وفقا للأسعار المعلنة عبر المواقع الرسمية للبنوك.

أسعار العملات اليوم السبت

استقر سعر اليورو اليوم في البنك المركزي المصري عند 51.13 جنيه للشراء، و51.3 جنيه للبيع، بينما بلغ سعر الدينار الكويتي في بنك مصر نحو 154.02 جنيه للشراء، و154.33 جنيه للبيع.

سعر الدولار

سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري، نحو 47.21 جنيه للشراء، و47.35 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية نحو 47.27 جنيه للشراء، و47.37 جنيه للبيع.

سعر اليورو

استقر سعر اليورو في بنك القاهرة عند 51.3 جنيه للشراء، و51.48 جنيه للبيع، بينما سجل سعر اليورو في بنك البركة 51.69 جنيه للشراء، و51.87 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني

وصل سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي إلى 59.31 جنيه للشراء، و59.54 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي

بلغ سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري 12.72 جنيه للشراء، و12.76 جنيه للبيع، بينما لامس سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس، نحو 12.68 جنيه للشراء، و12.77 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

وصل سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري اليوم، عند 13.01 جنيه للشراء، ونحو 13.02 جنيه للبيع، بينما سجل سعر الدهم الإماراتي في بنك الإسكندرية نحو 12.98 جنيه للشراء، ونحو 13.02 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

سجل سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري نحو 154.97 جنيه للشراء، ونحو 153.73 جنيه للبيع، بينما وصل سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي نحو 150.55 جنيه للشراء، و153.67 جنيه للبيع.